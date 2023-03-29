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清明連假 東勢文化園區體驗復古童玩學客語

中央社／ 台中29日電

清明連假將至，台中市東勢客家文化園區舉辦東勢童玩節，有10項童玩闖關遊戲、文創市集、藝文團隊表演，歡迎民眾體驗復古童玩，也學習童玩的客語，增添假期難忘回憶。

台中市政府客委會今天發布新聞稿指出，為迎接5天清明連假及慶祝兒童節，台中市客家事務委員會4月1日在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。

客委會主委江俊龍表示，疫情趨緩，市府與東勢幼兒園一起規劃舉辦童玩節活動，設計多樣童玩，讓小朋友不僅學會怎麼玩，也學習各種童玩的客語怎麼說，歡迎民眾春天到山城一遊，享受一整天豐富有趣的活動，為連假增添難忘回憶。

客委會指出，此次安排豐富童玩闖關活動，包括步步高升踩高蹺、客家沙包丟丟樂、直直滾鐵圈、三人協力競走、迴轉飛行球、活力彈珠台、不倒翁敲敲樂、溜溜叮噹車、轉轉木陀螺等10項關卡，讓小朋友們親身體驗童玩遊戲，也讓大朋友們重拾兒時回憶。

闖關還能集點兌換古早大禮包，茄芷袋、復古童玩與零嘴，期待讓孩子們在歡樂氣氛中，度過一個難忘假日時光；活動邀請到草莓姐姐帶動跳、小丑魔術喜劇表演、魔幻泡泡秀、新星客語歌手李彥鋒及街頭特技表演等豐富多元表演節目。

童玩節 客委會 台中市

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