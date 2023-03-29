聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化南瑤宮笨港進香 明年起都要潦溪橫渡濁水溪
彰化市南瑤宮今年笨港進香活動，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，今年是由老二媽、興二媽及老五媽輪值。依往年傳統，「三媽六進香愛潦溪」才有潦溪，3年1次，由於潦溪甚有特色，也吸引廣大信眾，南瑤宮管理人林世賢說，明年正逢「三媽六進香」，此後笨港進香都會潦溪。
建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，主祀媽祖，曾經是台灣中部規模最大、信徒最多的媽祖廟。由於南瑤宮的香火當年是由楊謙自笨港天后宮（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）攜來，基於飲水思源，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。
南瑤宮今年笨港進香活動，依據流傳已久的諺語：「大媽四進香愛吃雞、二媽五進香愛冤家、三媽六進香愛潦溪」，因此，逢三媽六進香，鑾轎與信眾回程時，需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。
「潦溪」的由來，相傳清領時期南瑤宮往笨港進香因為龐大的香客，即使渡船頭有竹筏也無法負荷乘客量，途經溪流必定要涉水潦溪，凡是遇到三媽六輪值這年必定雨水豐沛，常遇溪水湍急高漲，往往在媽祖指示下眾人皆安然渡溪，屢顯神蹟。因此只要遇到「三媽六」輪值年往笨港進香回鑾，必定從雲林莿桐難夜色中，潦過濁水溪回鑾到溪州，成了台灣唯一常態性保有「潦溪」路程的進香團。
由於南瑤宮媽祖進香潦溪，是最傳統的進香方式，因此每逢三媽六進香潦溪時，總會吸引上千信眾及陣頭，跟著鑾駕一起潦溪，都會掀起熱潮。市長林世賢認為每年都可以恢復這個傳統，不必再輪到三年一次的「三媽六」進香。由於明年輪到「三媽六」進香，因此決定從明年以後，南瑤宮媽祖進香都會有潦溪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言