彰化南瑤宮笨港進香 明年起都要潦溪橫渡濁水溪

彰化市南瑤宮今年笨港進香活動，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，今年是由老二媽、興二媽及老五媽輪值。依往年傳統，「三媽六進香愛潦溪」才有潦溪，3年1次，由於潦溪甚有特色，也吸引廣大信眾，南瑤宮管理人林世賢說，明年正逢「三媽六進香」，此後笨港進香都會潦溪。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，主祀媽祖，曾經是台灣中部規模最大、信徒最多的媽祖廟。由於南瑤宮的香火當年是由楊謙自笨港天后宮（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）攜來，基於飲水思源，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

南瑤宮今年笨港進香活動，依據流傳已久的諺語：「大媽四進香愛吃雞、二媽五進香愛冤家、三媽六進香愛潦溪」，因此，逢三媽六進香，鑾轎與信眾回程時，需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。

「潦溪」的由來，相傳清領時期南瑤宮往笨港進香因為龐大的香客，即使渡船頭有竹筏也無法負荷乘客量，途經溪流必定要涉水潦溪，凡是遇到三媽六輪值這年必定雨水豐沛，常遇溪水湍急高漲，往往在媽祖指示下眾人皆安然渡溪，屢顯神蹟。因此只要遇到「三媽六」輪值年往笨港進香回鑾，必定從雲林莿桐難夜色中，潦過濁水溪回鑾到溪州，成了台灣唯一常態性保有「潦溪」路程的進香團。