中市組石虎委會 保育團體促加速

動保意識高漲，台中市3年前三讀通過石虎保育條例後，條文中最關鍵的石虎保育委員會設置辦法，近日終於三讀通過。台中市農業局長張敬昌說，相關辦法剛通過，正徵詢專家學者出任委員，若籌組順利，預計今年底可舉行首次會議。保育團體則認為，設置辦法已拖3年，呼籲加速召開會議，並公告保護熱區。

保育團體認為，審認石虎熱區時，除目前市府調查結果，石虎熱區集中在台中東側淺山、河床，但林務局委託調查發現，在筏子溪濱溪帶拍到石虎蹤跡，西屯東大路也有石虎路殺紀錄，都應納入熱區評估。

石虎是瀕臨絕種野生動物，主要棲地在苗栗，南投、台中、彰化也發現蹤跡。台中市2020年8月制定台中市石虎保育自治條例，市府應成立石虎委員會，扮演石虎保育重要角色。

依該條例，經研究調查確認為石虎活動廊道、棲地區域，應送石虎委員會審認通過，公告為石虎熱區；未來在該區域興辦公共工程，開發面積超過1公頃、新闢或擴寬道路超過1千公尺，規畫、施工都得向石虎委員會諮詢。

石虎委員會設置辦法近日在台中市議會三讀通過，農業局表示，設置辦法剛通過，將徵詢專家學者出任委員，若籌組順利，今年底可舉行首次會議，並依調查結果，請委員審認石虎熱區。

農業局表示，台中石虎棲地面積破碎，屬於苗栗、南投石虎族群，遷移、交流通道，目前在后里、新社、東勢、和平、太平與霧峰，都有石虎活動紀錄。

大肚山學會與「山貓森林」召集人吳金樹說，石虎條例已通過3年，石虎委員會設置辦法才剛通過，市府動作已太慢，應迅速召開首次會議；委員會成員23人，非官方成員僅9人，應更重視保育界聲音。