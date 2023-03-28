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彰濱第三座焚化爐將動工 彰化環保聯盟批密集度過高

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
濱工業區鹿港區將再新建一座焚化爐，31日將舉辦開工前的說明會，但彰化環保聯盟對於焚化爐汙染問題仍有疑慮，已與廠商展開反對興建連署。圖／彰化環保聯盟提供
濱工業區鹿港區將再新建一座焚化爐，31日將舉辦開工前的說明會，但彰化環保聯盟對於焚化爐汙染問題仍有疑慮，已與廠商展開反對興建連署。圖／彰化環保聯盟提供

彰化縣彰濱工業區鹿港區將再新建一座焚化爐，31日將舉辦開工前的說明會，但彰化環保聯盟對於焚化爐汙染問題仍有疑慮，已與廠商展開聯署反對興建，彰濱服務中心主任王志明表示，焚化爐對於空汙等排放標準將加嚴管理，請大家放心。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，彰濱工業區與周圍可說是焚化爐密集度最高的地區，除了有日友、豐堉焚化爐，加上鄰近和美區也有焚化爐，台中火力發電廠的汙染也會影響到彰濱地區，但附近鹿港區人口密度很高，加上還有酪農區和文蛤等沿海養殖，實在不宜再新建焚化爐。

彰濱工業區除最早興建的日友環保科技焚化爐，每天處理量70噸；還有豐堉資源公司在工業區內9.07公頃土地將分二期興建焚化廠，日處理700噸，第一期工程預計今年底完工；第三座就是由晶鼎綠能在彰濱鹿港段的「資源化處理中心」BOT案，占地4.8公頃，即將動工，日處理量可達700噸的焚化廠，31日並將進行開工前公開說明會。

不過明天將先對彰濱區內廠商召開內部說明會，包括縣議員凃淑媚、福興鄉長蔣煙燈等人對於蓋焚化爐造成地方衝擊都相當關心，認為要蓋焚化爐還有許多酪農等地方業界都不清楚。

王志明表示，晶鼎要蓋的焚化爐主要處理工業汙泥等無害事業廢棄物，已經通過環評，有專家學者把關，並已辦過二次座談會，依規定開工前仍需再開一次說明會，對於部分廠商對於空汙有疑慮，將會在明天和31日說明，不只未來會加嚴排放標準，也會成立監督管理委員會加強管理。

部分民眾甚至擔心焚化爐再興建下去，會不會未來連火葬場都蓋進來，王志明說，焚化爐與火葬場的土地使用分區不同，工業區土地使用是根據產業創新條例的土地使用規範辦理，不會納入火葬場。

焚化爐 彰化 火力發電廠

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