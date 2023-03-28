快訊

參訪南京總統府 馬英九看到國民政府舊卷宗吐「這3字」

狒狒中彈亡「官員還擺拍」 桃園市農業局要懲處了：深感不妥與歉意

因應公立納骨塔位需求 台中市增建逾10萬個

中央社／ 台中28日電

台中市盧秀燕今天表示，過去公立納骨塔位不足，不少市民只好尋求民間企業協助或到外縣市處理，目前已增加或施工中的塔位有10多萬個，因應民眾需求。

台中市政府今天召開市政會議，會中由台中市生命禮儀管理處長劉振村專案報告「慎終追遠憶先人—清明祭祖貼心服務暨殯葬e化與各項業務推行成果」。

清明節即將到來，劉振村在報告中指出，掃墓交通接駁專車提供至4月5日，市民也可利用台中市線上服務系統祭拜；全市公立殯儀館禮廳、靈堂至去年已全面設置電子輓額，目前共有禮廳25間、靈堂28間，共53處可播放電子輓額，使用率逐年增加。

盧秀燕聽完專案報告後表示，過去台中市公立塔位不足，許多市民只好找民間企業協助或到外縣市處理，她上任後盤點全市納骨塔位並大量建置，目前台中市已增加與施工中塔位總共10多萬個，市府大量投資改善台中殯葬服務。

除納骨塔位增建，市府也強化推行環保葬，鼓勵市民採更有意義且與大自然結合的殯葬方式，例如樹葬於民國107年至111年近5年間成長1倍，海葬也持續增加。

盧秀燕說，中部各縣市聯合海葬今年首次加入雲林縣，避免民眾跨縣市奔波；市府也積極推動線上智慧化，如電子輓額致贈平台，更環保也更有效率。

盧秀燕 樹葬 台中市

延伸閱讀

狒狒遭誤殺 綠要張善政、盧秀燕、楊文科、謝國樑道歉

蔣萬安向中市府借將 林志盈今任悠遊卡控股公司董事長

美新罕布什爾州曼徹斯特市長來訪 盧秀燕珍奶迎賓

馬英九今赴陸引議論 盧秀燕：私人行程不評論

相關新聞

國3名間交流道清明連假不封了避免塞車 改封閉中寮便道

清明連假將屆，國道3號名間交流道此次不實施封閉，將視行車狀況進行匝道儀控管制及機動調整。但為順暢國3南投路段北上車流，高...

台中32輛雙節巴士3年後退場 公車迷喊保留：盼繼續使用

台中快捷巴士BRT已轉型為公車專用道，市府近期將發包拆除部分站體設施，當初市府採購的32輛雙節巴士，目前出租給客運業者使...

參山處今號召居民種植山櫻花 為松柏嶺營造櫻花秘境

參山國家風景區管理處今天和名間鄉公所、南投林管處在松柏嶺植樹淨山，種下120棵櫻花樹，打造賞花櫻木花道秘境，遊客到松柏嶺...

南投欠缺交通運輸規畫 立委建議加開交流道

南投縣對外交通不便，是造成年輕人離鄉外出工作求學主因，立委蔡培慧日前在質詢時指出，每逢農曆春節，名間交流道就會封閉，只能...

綠營「3少」拚中六立委初選 站路口、演行動劇拚曝光

台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任2議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激...

珍貴老樹群遭毀 環團呼籲長源汽車勿讓ESG成漂綠笑話

長源汽車去年承租彰化縣溪州森林公園旁6公頃台糖土地，欲設置商用電動車展售中心，但該地有許多珍貴老樹群，引發爭議而暫停工，今年3月發現開始整地填土，多棵老樹根部遭土方掩埋、樹枝遭剪，環團今呼籲號稱「一車種一樹」的長源汽車，不要一手種小樹，一手砍老樹，讓ESG成「漂綠」笑話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦