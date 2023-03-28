因應公立納骨塔位需求 台中市增建逾10萬個
台中市長盧秀燕今天表示，過去公立納骨塔位不足，不少市民只好尋求民間企業協助或到外縣市處理，目前已增加或施工中的塔位有10多萬個，因應民眾需求。
台中市政府今天召開市政會議，會中由台中市生命禮儀管理處長劉振村專案報告「慎終追遠憶先人—清明祭祖貼心服務暨殯葬e化與各項業務推行成果」。
清明節即將到來，劉振村在報告中指出，掃墓交通接駁專車提供至4月5日，市民也可利用台中市線上服務系統祭拜；全市公立殯儀館禮廳、靈堂至去年已全面設置電子輓額，目前共有禮廳25間、靈堂28間，共53處可播放電子輓額，使用率逐年增加。
盧秀燕聽完專案報告後表示，過去台中市公立塔位不足，許多市民只好找民間企業協助或到外縣市處理，她上任後盤點全市納骨塔位並大量建置，目前台中市已增加與施工中塔位總共10多萬個，市府大量投資改善台中殯葬服務。
除納骨塔位增建，市府也強化推行環保葬，鼓勵市民採更有意義且與大自然結合的殯葬方式，例如樹葬於民國107年至111年近5年間成長1倍，海葬也持續增加。
盧秀燕說，中部各縣市聯合海葬今年首次加入雲林縣，避免民眾跨縣市奔波；市府也積極推動線上智慧化，如電子輓額致贈平台，更環保也更有效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言