國3名間交流道清明連假不封了避免塞車 改封閉中寮便道

清明連假將屆，國道3號名間交流道此次不實施封閉，將視行車狀況進行匝道儀控管制及機動調整。但為順暢國3南投路段北上車流，高公局與縣府討論後，改為4月3、4日中午12時至晚上9時封閉南投服務區聯外便道（中寮便道）。

國3名間交流道每到春節、清明等連假期間通常會實施「雙向入口匝道封閉」，造成台3線大塞車，因此每次封閉都引發民怨，經縣府、公所等地方單位多次反映，此次清明連假總算不封閉了，但仍將視車流進行匝道儀控管制及機動調整。

高速公路局中區養護工程分局表示，以往因應連假交通高峰期，針對國3竹山至中興段都是封閉名間交流道，降低北上車流壅塞，但因地方多次反映不便，此次與南投縣府討論協調後，折衷改為封閉南投服務區聯外便道，也就是中寮便道。

高公局中分局強調，南投服務區路段同樣是車流壅塞範圍，封閉該處聯外便道同樣仍能減輕主線車流流量，又評估清明5天連假，北上交通高峰期落在第3、4天中午前後，因此於4月3、4日中午12時至晚上9時啟動封閉中寮便道。

而在中寮便道封閉期間，建議用路人改道行駛，國3南下往中寮，可從228k南投交流道往中寮方向駛離，途經信義街、台14乙、139縣道；國3北上往中寮則由236k名間交流道駛離往中寮方向，途經台3線、田寮巷、投25、139縣道。

高公局也呼籲，連假期間上國道務必留意匝道封閉、高乘載等交通管制措施，並隨時注意各路段資訊可變標誌顯示，也可撥打168、1968及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）及時掌握最新交通路況。