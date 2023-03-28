台中32輛雙節巴士3年後退場 公車迷喊保留：盼繼續使用

台中快捷巴士BRT已轉型為公車專用道，市府近期將發包拆除部分站體設施，當初市府採購的32輛雙節巴士，目前出租給客運業者使用，但3年後使用年限屆滿將退場，公車族、客運業者呼籲保存。台中市交通局表示，公車年限規定有其必要，加上2030年公車全面電動化政策，鼓勵改用電動公車。

台中BRT在2014年上路，隔年遭廢止，轉型為公車專用道，BRT機電商與市府纏訟多年，去年下旬官司底定後，市府今年編預算拆除BRT售票機、閘門等設施；台中獨特的雙節公車車身長18公尺，可載客141人，未來存廢引發公車族討論。

臉書交通粉絲團「中台灣大眾運輸驛」版主謝韶鏞說，雙節巴士能提供的單位運能較大，尖峰時段公車道常塞車，加上客運駕駛荒，在捷運藍線完工前，雙節巴士有其必要性，若能採購電動雙節巴士更好。

公車通勤族王碩約說，雙節巴士有其獨特性，但現有的車體設備過時，內部陳舊髒污，應先加強整理；若能更換新車，支持未來繼續使用。

承租市府雙節巴士的統聯客運中區經理林元凱說，雙節巴士載運量大，相當於2輛傳統公車，但只需1名駕駛，很適合在高運量路廊，就業者而言，支持能繼續使用。其他業者說，依規定年限屆滿不能再申請補助，等於得宣告退場，加上2030電動公車政策，未來恐難再出現。

台中市交通局表示，雙節巴士委外營運，總租金收入約6100萬元，依規定雙節巴士都屬於低地板公車，可營運12年，先後在2026年5月、10月屆滿，屆時將退出營運。