參山處今號召居民種植山櫻花 為松柏嶺營造櫻花秘境

參山國家風景區管理處今天和名間鄉公所、南投林管處在松柏嶺植樹淨山，種下120棵櫻花樹，打造賞花櫻木花道秘境，遊客到松柏嶺旅遊，可以到受天宮祈福，可以品茶、遊山也能賞花，體驗松柏嶺深度旅遊。

名間鄉松柏村及松山村今天號召環保志工約100多人，先為植樹暖身，沿松柏街打掃自己的家園，經過1個半小時沿街清理及撿拾垃圾，街景煥然一新，藉由村民參與，營造松柏嶺更好的旅遊環境。

參山處規畫在名間鄉松柏村松柏街打造形塑松柏嶺的櫻木花道，南投林管處提供本土原生山櫻花樹苗，由參山處曹忠猷處長、受天宮主委陳登岳、名間鄉長陳翰立、松柏村長謝文軒、松山村長陳秀等人一起種下樹苗，希望將來櫻花步道吸引更多遊客造訪松柏嶺。