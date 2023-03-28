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參山處今號召居民種植山櫻花 為松柏嶺營造櫻花秘境

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
參山國家風景區管理處今天在名間鄉松柏街種植山櫻花樹苗，打造山櫻花秘境，為松柏嶺營造更美的旅遊特色。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處今天在名間鄉松柏街種植山櫻花樹苗，打造山櫻花秘境，為松柏嶺營造更美的旅遊特色。圖／參山處提供

參山國家風景區管理處今天和名間鄉公所、南投林管處在松柏嶺植樹淨山，種下120棵櫻花樹，打造賞花櫻木花道秘境，遊客到松柏嶺旅遊，可以到受天宮祈福，可以品茶、遊山也能賞花，體驗松柏嶺深度旅遊。

名間鄉松柏村及松山村今天號召環保志工約100多人，先為植樹暖身，沿松柏街打掃自己的家園，經過1個半小時沿街清理及撿拾垃圾，街景煥然一新，藉由村民參與，營造松柏嶺更好的旅遊環境。

參山處規畫在名間鄉松柏村松柏街打造形塑松柏嶺的櫻木花道，南投林管處提供本土原生山櫻花樹苗，由參山處曹忠猷處長、受天宮主委陳登岳、名間鄉長陳翰立、松柏村長謝文軒、松山村長陳秀等人一起種下樹苗，希望將來櫻花步道吸引更多遊客造訪松柏嶺。

參山處長曹忠猷表示，松柏嶺是全國最大茶鄉，具有在地獨特的觀光特色。參山處之前與福壽山合作種植櫻花，打造梨山千櫻園，每年都吸引數萬人遊客上山賞花。這次在松柏嶺種植120棵原生山櫻花，同時結合淨山活動，提倡環保意識帶給遊客更好的旅遊環境。未來松柏嶺櫻花盛開，為茶鄉增添美景特色。

參山國家風景區管理處今天和名間鄉松柏嶺居民共同淨山植樹，為松柏嶺打造更美的旅遊環境。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處今天和名間鄉松柏嶺居民共同淨山植樹，為松柏嶺打造更美的旅遊環境。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處今天在名間鄉松柏街種植山櫻花樹苗，打造山櫻花秘境，為松柏嶺營造更美的旅遊特色。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處今天在名間鄉松柏街種植山櫻花樹苗，打造山櫻花秘境，為松柏嶺營造更美的旅遊特色。圖／參山處提供

櫻花 賞花 南投

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