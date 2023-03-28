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南投欠缺交通運輸規畫 立委建議加開交流道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
春節連假期間，南投縣交通最大影響是封閉國道3號名間交流道，造成大量車潮回堵到省道台三線。記者黑中亮／攝影
春節連假期間，南投縣交通最大影響是封閉國道3號名間交流道，造成大量車潮回堵到省道台三線。記者黑中亮／攝影

南投縣對外交通不便，是造成年輕人離鄉外出工作求學主因，立委蔡培慧日前在質詢時指出，每逢農曆春節，名間交流道就會封閉，只能上不能下，讓南投鄉親覺得「回家過年」好困難，要求交通部拿出辦法解決問題，甚至提出竹山、名間間新設交流道的創新想法。

蔡培慧表示，竹山紫南宮的香火鼎盛，每出來求發財金及領錢母的人潮，常擠滿台三線及名間交流道，加上台16線是進出集集、水里、車埕及信義鄉的重要觀光路線，也全部匯流到名間交流道，如果農曆連假就要封閉交流道，只上不下，即使她自己在過年期間跑行程時也遇過名間交流道大塞車、動彈不得的狀況。

因此，蔡培慧向交通部長王國材提出兩個新創的想法，一是建議從名間交流道另切一條外環道路，疏解現有台三線的車流量，另規畫在國道3號靠近集集、竹山跟名間新設一條交流道，並從整體性來做評估，獲得王部長同意在在4月分，一同研議名間交流道的解方。

蔡培慧並說，南投人常常自承「沒有交通工具等於沒有腳！」因為南投縣的公車路線是沒辦法環行全縣的，以致多年來公車路線缺乏完善的規畫，雖然在清境、日月潭、車埕熱門景點增加了「台灣好行」的觀光巴士路線，但在竹山、鹿谷的溪頭、杉林溪等景點，居民也需要有往南向通聯的對外運輸路線。

特別是竹山鎮地處南投縣的最南邊，反而較靠近彰化、雲林地區，公車路線過去一直忽略南向的連接，因此面對集集支線將與田中高鐵與田中火車站將要串連起來之時，能夠再增加從田中高鐵發車至竹山、鹿谷地區的台灣好行路線，不僅可以舒緩觀光客的流量，也可以為彰化、南投的鄉親們增加通勤運輸的一項選擇。

南投 蔡培慧 集集

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