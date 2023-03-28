快訊

林郁婷「性別生化指數」異常遭拔銅牌 教練親說明：將再接受檢測

每日報數走入歷史！今新冠本土+137 之後周四公布一周統計

拿鐵比美式抗發炎效果翻倍？教授揭「咖啡加牛奶更有益」真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營「3少」拚中六立委初選 站路口、演行動劇拚曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，說明何昆霖參選的原因及捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，說明何昆霖參選的原因及捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影

台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任2議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激烈。江肇國今早開始站路口拜票；黃守達宣布參選後鎖定東南區爭取支持；何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，並演出「狒狒、匪匪」行動劇，表達台灣人的處境與何昆霖捍衛台灣的決心。

何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，會中演出「狒狒、匪匪」行動劇。何昆霖說，費時兩周終於抓到狒狒，但很遺憾已死亡，但是「匪匪」呢？宏都拉斯剛與台灣斷交，承認世界上只有一個中國，馬英九身為前中華民國總統，不顧兩岸外交敏感時刻，堅持以祭祖交流名義前往中國，相當可惜。

何昆霖強調，「對我而言，台灣沒有獨立不獨立的問題，台灣有政府有自由民主，就是獨立國家」。

何昆霖表示，他從小見證台灣的民主自由發展，也有感民主自由遭遇了價值扭曲，所以自發自覺需要扛起守護民主價值的責任。在台灣內憂外患下，很多法案是必須加強且推動，台灣必須要有具國際經驗的立法委員在國會上發聲，這也是他參選的原因。他和父親過去與黃國書委員在中西東南區的市政建設上有很多配合，他期望能繼承黃國書的在地服務精神，為鄉親服務。

何昆霖說，他出生在台中市東區，從成功國小、居仁國中、台中二中直到大學才離開家鄉，從小到大的生活圈一直在舊台中市裡，深深愛著這片土地，堅持清廉勤快愛鄉土的理念，希望能為台中市東南中西區及整個大台中地區，提供更好的服務，守護家鄉、守護台灣。

何敏誠說，中西東南區是台中市很重要的區域，現任兩名議員江肇國、黃守達都很優秀，不過兩人去年剛選上議員，現在為何要選立委？何昆霖學經歷豐富，也有服務鄉親的熱誠，給他一個服務民眾的機會。

台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任兩議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激烈。江肇國今早開始站路口拜票爭取支持。圖／擷取自江肇國臉書
台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任兩議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激烈。江肇國今早開始站路口拜票爭取支持。圖／擷取自江肇國臉書
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，說明何昆霖參選的原因及捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，說明何昆霖參選的原因及捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，並在會中演出「狒狒、匪匪」行動劇，表達台灣人的處境與何昆霖捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影
何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，並在會中演出「狒狒、匪匪」行動劇，表達台灣人的處境與何昆霖捍衛台灣的決心。記者余采瀅／攝影

台中市 議員 黃國書

延伸閱讀

黃守達登記初選 爭取中6選區立委提名：黃國書要我承擔

不只江肇國、黃守達爭民進黨台中6選區提名 落選頭的他也領表

黃國書不再參選立委地方震撼 綠營：中六選區團結拚勝

黃國書不再參選立委 誰接棒？綠營議員都說再考量

相關新聞

國3名間交流道清明連假不封了避免塞車 改封閉中寮便道

清明連假將屆，國道3號名間交流道此次不實施封閉，將視行車狀況進行匝道儀控管制及機動調整。但為順暢國3南投路段北上車流，高...

台中32輛雙節巴士3年後退場 公車迷喊保留：盼繼續使用

台中快捷巴士BRT已轉型為公車專用道，市府近期將發包拆除部分站體設施，當初市府採購的32輛雙節巴士，目前出租給客運業者使...

參山處今號召居民種植山櫻花 為松柏嶺營造櫻花秘境

參山國家風景區管理處今天和名間鄉公所、南投林管處在松柏嶺植樹淨山，種下120棵櫻花樹，打造賞花櫻木花道秘境，遊客到松柏嶺...

南投欠缺交通運輸規畫 立委建議加開交流道

南投縣對外交通不便，是造成年輕人離鄉外出工作求學主因，立委蔡培慧日前在質詢時指出，每逢農曆春節，名間交流道就會封閉，只能...

綠營「3少」拚中六立委初選 站路口、演行動劇拚曝光

台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任2議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激...

遭批砍老樹 長源汽車：工程開發作業尚未展開

和泰集團子公司長源汽車欲在彰化溪州森林公園旁設置商用電動車展售中心，該地有許多珍貴老樹群，引發爭議而暫停工，但環團控長源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦