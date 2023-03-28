綠營「3少」拚中六立委初選 站路口、演行動劇拚曝光

台中無黨籍立委黃國書宣布不參選2024立委選舉連任，綠營現任2議員江肇國、黃守達，以及前議員之子何昆霖都加入戰局，戰況激烈。江肇國今早開始站路口拜票；黃守達宣布參選後鎖定東南區爭取支持；何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，並演出「狒狒、匪匪」行動劇，表達台灣人的處境與何昆霖捍衛台灣的決心。

何昆霖今日與父親何敏誠舉辦記者會，會中演出「狒狒、匪匪」行動劇。何昆霖說，費時兩周終於抓到狒狒，但很遺憾已死亡，但是「匪匪」呢？宏都拉斯剛與台灣斷交，承認世界上只有一個中國，馬英九身為前中華民國總統，不顧兩岸外交敏感時刻，堅持以祭祖交流名義前往中國，相當可惜。

何昆霖強調，「對我而言，台灣沒有獨立不獨立的問題，台灣有政府有自由民主，就是獨立國家」。

何昆霖表示，他從小見證台灣的民主自由發展，也有感民主自由遭遇了價值扭曲，所以自發自覺需要扛起守護民主價值的責任。在台灣內憂外患下，很多法案是必須加強且推動，台灣必須要有具國際經驗的立法委員在國會上發聲，這也是他參選的原因。他和父親過去與黃國書委員在中西東南區的市政建設上有很多配合，他期望能繼承黃國書的在地服務精神，為鄉親服務。

何昆霖說，他出生在台中市東區，從成功國小、居仁國中、台中二中直到大學才離開家鄉，從小到大的生活圈一直在舊台中市裡，深深愛著這片土地，堅持清廉勤快愛鄉土的理念，希望能為台中市東南中西區及整個大台中地區，提供更好的服務，守護家鄉、守護台灣。