快訊

狒狒之死官員鞠躬獻花 網炸鍋：要不要蓋國旗送忠烈祠

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

彰化第二大市的兒童節禮物 保證兒童4月連假前收到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所在靜修國小舉行員林市兒童節慶祝大會，靜修學童代表參與。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所在靜修國小舉行員林市兒童節慶祝大會，靜修學童代表參與。記者簡慧珍／攝影

4月4日兒童節即將到來，彰化縣員林市有1萬2280名兒童，人數僅次於彰化市，員林市公所今天在靜修國小舉辦慶祝活動，提前公布送給全市兒童的禮物；溪湖鎮將在中央公園舉辦2023溪湖兒童節-溪望葡之森觀光系列活動，免費兒童遊具之外還有6場次親子DIY。

靜修國小是員林市學生人數最多的小學，靜修合唱團演唱海陸腔客語歌曲「髻鬃花」為員林市兒童節慶祝大會揭開序幕，市長游振雄和校長吳耀騰、家長會長吳國維及全體教職員，祝福小朋友兒童節快樂，接著游振雄頒贈獎狀和智慧檯燈給全校554名模範生。

員林市9所國小、31所公私立幼兒園，合計1萬2280名兒童，市公所挑選台灣製作生產並檢驗合格的生活用品，國小學童是多功能手提籃，幼兒園幼童是午覺用的護頸枕，禮物已分送到各校，清明連假前小朋友都會收到。

溪湖鎮兒童節系列活動4月1日在中央公園登場，將擺放氣墊滑梯、旋轉木馬供兒童遊樂，鎮公所安排六場次親子DIY彩繪筆筒等手做課程，每場次限量15組，採線上報名。

兒童節

延伸閱讀

彰化／玉華珍麻糬滋味傳統紮實 彰化素食豆包純手工好美味

慶祝兒童節 「嘉義兒童周」作業減量、延長下課時間

彰化員林蜀葵花季重回南區 今年賞花別跑錯地方

彰化萬年派出所新建工程5次流標 縣政府放大絕今動工

相關新聞

彰化第二大市的兒童節禮物 保證兒童4月連假前收到

4月4日兒童節即將到來，彰化縣員林市有1萬2280名兒童，人數僅次於彰化市，員林市公所今天在靜修國小舉辦慶祝活動，提前公...

「臺中購節電」選購節能商品加碼抽iphone 14等好禮

延續臺中購物節第四屆登錄消費金額突破358億元，年年屢創歷史佳績，今年第一波臺中市抽好康活動又來了！4月1日至5月31日...

彰化車禍死亡增最多 新增3測速照相

彰化縣去年車禍30日內共246人死亡，比前年增加45人，死亡增加人數高居全國第一。彰化警方表示，今年取締交通違規件數增加...

中市公車亭設「笑臉鈴鐺」 多數民眾不知怎麼用

台中市體貼弱勢公車族，在236座公車候車亭建置「笑臉鈴鐺」服務鈴，搭車時按鈴，候車亭上的顯示器會有圖樣，不過有議員勘查，...

南投草屯7萬公噸垃圾山 移除有譜

立委蔡培慧昨會同環保署、水利署勘查南投垃圾處理，針對草屯鳥嘴潭人工湖附近堆置近7萬公噸垃圾山，恐影響水質，環保署昨允諾，...

江啟臣再度為偏遠山區爭取自來水延管 總經費1684萬元

台中市豐原區東陽里泉州巷、秀坑巷居民長期無自來水可用，只依靠天然山泉水，立委江啟臣爭取豐原區東陽路泉州巷及秀坑巷無自來水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦