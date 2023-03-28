彰化第二大市的兒童節禮物 保證兒童4月連假前收到

4月4日兒童節即將到來，彰化縣員林市有1萬2280名兒童，人數僅次於彰化市，員林市公所今天在靜修國小舉辦慶祝活動，提前公布送給全市兒童的禮物；溪湖鎮將在中央公園舉辦2023溪湖兒童節-溪望葡之森觀光系列活動，免費兒童遊具之外還有6場次親子DIY。

靜修國小是員林市學生人數最多的小學，靜修合唱團演唱海陸腔客語歌曲「髻鬃花」為員林市兒童節慶祝大會揭開序幕，市長游振雄和校長吳耀騰、家長會長吳國維及全體教職員，祝福小朋友兒童節快樂，接著游振雄頒贈獎狀和智慧檯燈給全校554名模範生。

員林市9所國小、31所公私立幼兒園，合計1萬2280名兒童，市公所挑選台灣製作生產並檢驗合格的生活用品，國小學童是多功能手提籃，幼兒園幼童是午覺用的護頸枕，禮物已分送到各校，清明連假前小朋友都會收到。

溪湖鎮兒童節系列活動4月1日在中央公園登場，將擺放氣墊滑梯、旋轉木馬供兒童遊樂，鎮公所安排六場次親子DIY彩繪筆筒等手做課程，每場次限量15組，採線上報名。