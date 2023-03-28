南投草屯7萬公噸垃圾山 移除有譜

立委蔡培慧昨會同環保署、水利署勘查南投垃圾處理，針對草屯鳥嘴潭人工湖附近堆置近7萬公噸垃圾山，恐影響水質，環保署昨允諾，將全力協助清運，規畫先打包運往中鋼、台泥等企業處置，並將拆除已停用的草屯焚化爐。

南投縣垃圾堆積超過20萬公噸，蔡培慧昨會勘了解草屯、名間、竹山等地垃圾堆置狀況。蔡培慧說，草屯場內堆置近7萬噸垃圾，形成垃圾山，有礙觀瞻，加上鄰近鳥嘴潭人工湖，預計年底完工供水給彰化、南投，恐影響水質。

蔡培慧說，已停爐17年的草屯小型焚化爐，長期閒置當地，地方都希望能拆除，她求中央、地方合作解決垃圾問題，也呼籲縣府，依各鄉鎮市人口比例或累積量平均外運及去化。

環保署允諾全力協助南投縣清運垃圾，針對草屯堆積垃圾，將協助縣府運往各縣市焚燒去化，同步將堆積垃圾打包，送至中鋼、台泥等企業處理，草屯焚化爐也已規畫在6月啟動拆除。

環保署環境督察總隊長李健育說，將全力移除垃圾，每日可處理400公噸，分選、打包與外運，盼能多管齊下，在9月前降低垃圾山高度，同時力拚在鳥嘴潭人工湖完工前，與當地公所、縣府研議前移草屯垃圾場。

蔡培慧表示，除草屯垃圾場，環保署將針對堆置較多垃圾的堆置場，先進行外運處理，並協助提出需求的鄉鎮公所加速打包垃圾；她強調，除堆置垃圾，南投欠缺焚化爐，應長期規畫處理，她將推動機械分選燃料化，盼能徹底解決垃圾問題。