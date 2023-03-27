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美新罕布什爾州曼徹斯特市長來訪 盧秀燕珍奶迎賓

中央社／ 台中27日電

美國新罕布什爾州曼徹斯特市訪問團今天到訪姊妹市台中市政府，台中市長盧秀燕準備珍珠奶茶迎賓，她表示，希望深化兩市友誼，促進更多交流與合作。

同為女性市長的新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特（Manchester）市長克萊格（Joyce Craig）下午率團到台中市政府拜訪，由盧秀燕接待，雙方就女性參政、運動、交通、智慧城市等議題交換意見，市府表示，這是兩市締盟姊妹市34年後，首度有市長親自來訪，更為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首名來訪的姊妹市長，意義非凡。

適逢克萊格生日將至，盧秀燕特別準備珍珠奶茶及雞蛋糕款待，強調台中市為珍珠奶茶發源地，希望讓來賓品嚐屬於台中的口味。克萊格說，非常榮幸和盧秀燕會面，更感謝市府熱誠的接待，感受到台中濃濃的人情味，盼未來建立更多的合作和交流。

盧秀燕表示，和克萊格有許多共通性，除都是於2018年首度獲選擔任市長、也是彼此城市首名女性市長外，並獲市民支持於同一年連任；希望透過互動交流，加強未來雙方合作的可能性。女性要在政壇上取得成功並不容易，彼此要繼續努力，為許多女性做示範，也激勵更多女性參政。

克萊格在會中肯定台中的大眾交通運輸，她說，除市民搭乘雙十公車前10公里免費外，也即將和中央合作推出吃到飽月票方案，台中市民買月票，只要約10美元，就可使用包含公共自行車、公車、鐵路、捷運等交通工具，不限次數，對台中交通運輸印象深刻。

珍珠奶茶 盧秀燕

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