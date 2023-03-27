江啟臣再度為偏遠山區爭取自來水延管 總經費1684萬元

台中市豐原區東陽里泉州巷、秀坑巷居民長期無自來水可用，只依靠天然山泉水，立委江啟臣爭取豐原區東陽路泉州巷及秀坑巷無自來水延管工程，今天邀請自來水公司和地方人士開施工前說明會，總經費約1684萬元，已完成發包，預計4月可動工。

台中市議員張瀞分、東陽里長張德勳及在地民眾今天參加第一階段工程施工前說明會，立委江啟臣表示，他小時候只能喝山泉水，不希望看到偏遠地區的鄉親沒有自來水喝。他說在自來水高度普及化的當下，仍有許多偏遠地區的民眾無自來水能使用，偏遠地區的鄉親也是國民，應該被同等對待。

江啟臣指出，豐原山城是大台中的靠山，卻仍有很多地方缺乏自來水。過去幾年他多次辦會勘、協調會替民眾解決用水問題，陸續爭取豐原區南嵩里南坑巷、東陽里太坑巷、朴子里、東湳里等地的自來水延管工程，總計爭取近4千萬元經費，守護民眾的用水權益。

江啟臣說，這次延管工程針對東陽里泉州巷、秀坑巷內的居民，共分兩階段施工，第一階段工程已獲核定「112 年水利署無自來水計畫」，總經費約1684萬元，已完成發包，預計4月可動工，完工後有24戶居民受益，力拚6月底前完工通水。第二階段工程經費2008萬元，受益戶數38 戶，目前正在送審中，將全力向水利署爭取經費。

自來水公司第四區管理處副處長張子中表示，感謝委員持續為偏鄉地區用水問題發聲，過去江啟臣委員爭取14案，共13公里長的自來水延管工程，此案準備進行第一期工程，第二期也很有機會，請需要的民眾儘快提出申請。