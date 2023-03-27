隱形眼鏡盒竟也屬醫療器材 南投縣查獲4起個案各罰3萬

民眾家中用不到的隱形眼鏡盒，竟也屬第一等級醫療器材，南投縣衛生局年初起迄今，已接獲4起網路上販售「隱形眼鏡保存盒」違規的檢舉案件，後續經查明屬實，依違反「醫療器材管理法」規定，各裁處新臺幣3萬元罰鍰。

南投衛生局指出，依藥事法及醫療器材管理辦法規定，隱形眼鏡保存盒屬第一等級醫療器材，產品在上市販賣前，須通過查驗登記審查，取得醫療器材許可證；如果在網際網路、電視購物等新興郵購通路平台販售，也應取得藥商資格才能賣，但不肖人士近來在網路擅自販售；此外在網路平台發現，民眾最多的是販售自已不用的醫用口罩及快篩試劑。

南投衛生局表示，新冠肺炎疫情漸緩下，網路社群平台販售醫療器材的脫序行為，愈來愈常見，隨著國內疫情解封，國人掀起一波出國旅遊熱潮，先前針對民眾竟將國外代購及自用未用完的藥品，如眼藥水、腸胃藥及維他命等，擅自於社群媒體販售行為，經查明屬實後，已依違反藥事法規定裁處新台幣3萬元罰鍰。