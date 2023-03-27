聽新聞
test
0:00 / 0:00
隱形眼鏡盒竟也屬醫療器材 南投縣查獲4起個案各罰3萬
民眾家中用不到的隱形眼鏡盒，竟也屬第一等級醫療器材，南投縣衛生局年初起迄今，已接獲4起網路上販售「隱形眼鏡保存盒」違規的檢舉案件，後續經查明屬實，依違反「醫療器材管理法」規定，各裁處新臺幣3萬元罰鍰。
南投衛生局指出，依藥事法及醫療器材管理辦法規定，隱形眼鏡保存盒屬第一等級醫療器材，產品在上市販賣前，須通過查驗登記審查，取得醫療器材許可證；如果在網際網路、電視購物等新興郵購通路平台販售，也應取得藥商資格才能賣，但不肖人士近來在網路擅自販售；此外在網路平台發現，民眾最多的是販售自已不用的醫用口罩及快篩試劑。
南投衛生局表示，新冠肺炎疫情漸緩下，網路社群平台販售醫療器材的脫序行為，愈來愈常見，隨著國內疫情解封，國人掀起一波出國旅遊熱潮，先前針對民眾竟將國外代購及自用未用完的藥品，如眼藥水、腸胃藥及維他命等，擅自於社群媒體販售行為，經查明屬實後，已依違反藥事法規定裁處新台幣3萬元罰鍰。
局長陳南松指出，近來再發現民眾甚至將多餘的醫用口罩、或家用型新冠病毒檢測試劑，透過網路社群媒體或購物平台販售，或購買國外的醫療用血氧機、臨床電子體溫計、隱形眼鏡等醫療器材，買回國內販售，由於民眾並非醫療器材商，於通訊交易或一般實體通路販售醫療器材，將涉違反醫療器材管理法第13條規定，可處3萬元以上100萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言