快訊

中市大智國小學童集體「上吐下瀉」330人請假 校方這麼說

北市少年警察隊兩線三星警官撞車 頭部受創送醫不治

影／狒狒「落網」18天大奔逃畫下句點 最後將送這處安置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投草屯垃圾山移除有譜 停用的焚化爐也將拆

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯垃圾場已堆置近7萬噸垃圾，形成垃圾山，環保署規畫移除，也將拆除右側停爐的小型焚化爐。圖／蔡培慧立委服務處提供
南投草屯垃圾場已堆置近7萬噸垃圾，形成垃圾山，環保署規畫移除，也將拆除右側停爐的小型焚化爐。圖／蔡培慧立委服務處提供

立委蔡培慧今會同環保署、水利署等勘查南投垃圾處理情形，針對草屯鳥嘴潭人工湖附近堆置近7萬公噸垃圾山，恐影響水質。環保署允諾將全力協助清運，規畫先打包運往中鋼、台泥等企業幫忙處置，並啟動拆除當地已停用的小型焚化爐。

南投縣垃圾堆積已逾20萬噸，亟待解決，蔡培慧今邀集環保署、水利署等官員會勘了解草屯、名間、竹山等垃圾堆置狀況，其中，草屯垃圾場鄰近鳥嘴潭人工湖，而湖區預計年底完工，未來支應彰化、南投25萬噸民生用水，並發展觀光。

蔡培慧說，草屯場內已堆置近7萬噸垃圾，形成垃圾山，有礙觀瞻，也恐影響水質；另一旁已停爐17年的小型焚化爐也成嫌惡設施，地方盼移除，盼中央與地方合作解決垃圾問題，也呼籲縣府依各鄉鎮市人口比例或累積量平均外運及去化。

環保署當場允諾將全力協助南投縣清運垃圾，對草屯垃圾場也有相關規畫，除了協助縣府將垃圾運往各縣市焚燒去化，並同步以打包方式為主，送至中鋼、台泥等企業幫忙處理，而自2006年底停爐至今的小型焚化爐則預計6月啟動拆除。

該署環境督察總隊長李健育說，現階段就是全力移除垃圾，目前每日約進行400噸的去化，包含分選打包及外運處理，盼在多管齊下，力求在9月前降低垃圾山高度，並在鳥嘴潭人工湖完工前將與當地公所、政府積極研議垃圾場遷移可能性。

蔡培慧則表示，環保署後續會針對堆置較多垃圾的堆置場先行外運處理，同步協助提出需求的鄉鎮公所來做加速打包垃圾，但她認為，南投縣仍須長期性地規畫處理垃圾問題，未來她將持續推動機械分選燃料化，盼能徹底解決南投垃圾問題。

南投 環保署 蔡培慧

延伸閱讀

鹿谷、竹山學校操場老舊變形 蔡培慧、體育署會勘

影／蔡培慧完成立委初選登記 國民黨初選分兩階段進行

蔡培慧登記再戰2024立委 盼選民讓她繼續服務

影／不甩誠信條款？ 南投議員蔡銘軒拚立委初選

相關新聞

南投草屯垃圾山移除有譜 停用的焚化爐也將拆

立委蔡培慧今會同環保署、水利署等勘查南投垃圾處理情形，針對草屯鳥嘴潭人工湖附近堆置近7萬公噸垃圾山，恐影響水質。環保署允...

隱形眼鏡盒竟也屬醫療器材 南投縣查獲4起個案各罰3萬

民眾家中用不到的隱形眼鏡盒，竟也屬第一等級醫療器材，南投縣衛生局年初起迄今，已接獲4起網路上販售「隱形眼鏡保存盒」違規的...

這種蔬菜太強勢 拉低彰化蔬菜均價跌至個位數

一顆高麗菜可供一家四口吃2至3次，近日高麗菜價下跌，連帶拉低交易量和價格，菜農叫苦不迭。彰化縣溪湖鎮果菜市場公司總經理徐...

集集鎮推動路邊停車收費 依法公告後將採假日收費模式

南投縣政府推動路邊停車收費政策，初步確定有集集、草屯、南投、埔里等4鄉鎮市將率先實施，集集鎮公所上周召開路邊收費停車格地...

彰化去年車禍死亡達246人 新增3處測速器預定5月上路

依交通部道安會報最新統計車禍30日內死亡人數，彰化縣去年是246人，總人數除創下彰化縣近幾年來最高外，比前年增加45人，...

台中公車候車亭「笑臉鈴鐺」徒增困擾？ 市議員要求檢討

台中市交通局在236座公車候車亭設置「笑臉鈴鐺」服務燈，以提醒公車到達時，見到燈號的顯示，可以停車接客。但市議員張芬郁今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦