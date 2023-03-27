南投草屯垃圾山移除有譜 停用的焚化爐也將拆

立委蔡培慧今會同環保署、水利署等勘查南投垃圾處理情形，針對草屯鳥嘴潭人工湖附近堆置近7萬公噸垃圾山，恐影響水質。環保署允諾將全力協助清運，規畫先打包運往中鋼、台泥等企業幫忙處置，並啟動拆除當地已停用的小型焚化爐。

南投縣垃圾堆積已逾20萬噸，亟待解決，蔡培慧今邀集環保署、水利署等官員會勘了解草屯、名間、竹山等垃圾堆置狀況，其中，草屯垃圾場鄰近鳥嘴潭人工湖，而湖區預計年底完工，未來支應彰化、南投25萬噸民生用水，並發展觀光。

蔡培慧說，草屯場內已堆置近7萬噸垃圾，形成垃圾山，有礙觀瞻，也恐影響水質；另一旁已停爐17年的小型焚化爐也成嫌惡設施，地方盼移除，盼中央與地方合作解決垃圾問題，也呼籲縣府依各鄉鎮市人口比例或累積量平均外運及去化。

環保署當場允諾將全力協助南投縣清運垃圾，對草屯垃圾場也有相關規畫，除了協助縣府將垃圾運往各縣市焚燒去化，並同步以打包方式為主，送至中鋼、台泥等企業幫忙處理，而自2006年底停爐至今的小型焚化爐則預計6月啟動拆除。

該署環境督察總隊長李健育說，現階段就是全力移除垃圾，目前每日約進行400噸的去化，包含分選打包及外運處理，盼在多管齊下，力求在9月前降低垃圾山高度，並在鳥嘴潭人工湖完工前將與當地公所、政府積極研議垃圾場遷移可能性。

蔡培慧則表示，環保署後續會針對堆置較多垃圾的堆置場先行外運處理，同步協助提出需求的鄉鎮公所來做加速打包垃圾，但她認為，南投縣仍須長期性地規畫處理垃圾問題，未來她將持續推動機械分選燃料化，盼能徹底解決南投垃圾問題。