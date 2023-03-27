這種蔬菜太強勢 拉低彰化蔬菜均價跌至個位數

一顆高麗菜可供一家四口吃2至3次，近日高麗菜價下跌，連帶拉低交易量和價格，菜農叫苦不迭。彰化縣溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑今天說，接下來花椰菜進入盛產期將影響整體菜價，可能到4月中旬才回升。

產地高麗菜已出現農民開放自採每顆10元到20元，溪湖鎮果菜市場的品種初秋高麗菜和品種雪翠高麗菜，每公斤交易均價約6元至6.5元，全部蔬菜交易均價也跌破兩位數大關，來到每公斤8至9元。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑表示，一顆高麗菜可以吃好幾餐，會減少其它蔬菜需求量，近日高麗菜價廉，消費者多買幾顆就少買其它蔬菜，但蔬菜照樣生長，天氣好的時候產量大，天氣差產量略少，整體產量頗多，溪湖鎮果菜市場每日到貨量逾百噸。

溪湖鎮果菜市場3月18日到貨量234噸，25日253噸，昨（26）日165噸，今146噸，交易價並未隨到貨量少而上升，這兩天整體交易均價從每公斤10.3元跌至9.7元。

徐鉦傑說，前天起彰化下雨，幸好轉晴時的陽光不強烈，否則高麗菜「爆」開賣相差價格更差，花椰菜目前沒交易價格，再過兩天進入盛產期，將牽動整體菜價，若價格要回穩大概等到4月中旬以後。

陳姓農民指出，往年春節後菜價崩盤，今年初春氣溫較低蔬菜生長延遲，慢了一個月才菜價崩跌。