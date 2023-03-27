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集集鎮推動路邊停車收費 依法公告後將採假日收費模式

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影

南投縣政府推動路邊停車收費政策，初步確定有集集、草屯、南投、埔里等4鄉鎮市將率先實施，集集鎮公所上周召開路邊收費停車格地方說明會後，決定將採取「假日及國定假日」收費模式，平日則開放免費給民眾使用，鎮長吳大村表示，規畫完多處收費路段後，將進行停車格畫設和編號、設立停車告示牌等，將依法定公告一個月，收費費率為每小時20元。

南投縣目前初步確定有集集、草屯、南投、埔里等4鄉鎮將推動路邊停車收費政策，集集率先舉辦地方說明會，將依法定公告一個月，公告完成後也將進行停車格畫設和編號、設立停車告示牌等，同時配合縣府招標時程，待與便利商店、金融機構的委辦第三方支付作業簽約完成後即可試辦上路，預計試辦2個月，同時會請里幹事發送傳單或張貼公告周知。

集集鎮長吳大村表示，考量集集是觀光區域，遊客車輛一般以假日居多，目前公所規畫收費路段包括育才街（民生路口至集集國小）、集賢街（中華電信至佛廟巷）、八張街（民生路口至民權路口，臨7-11同側）、民權路（民權路272號至水源巷口）及水源巷等處，初步規劃共計86格，也包含婦幼優先及身心障礙車格，收費費率為每小時20元。

吳大村說路邊停車收費上路後，希望遊客能將車輛停放至地下停車場或是收費車格，杜絕集集火車站周邊每到假日違停情形，以提供遊客假日至集集遊玩時更好的停車空間。

集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所決定將採取「假日及國定假日」收費模式，率先推動路邊停車收費政策。記者黑中亮／攝影

集集 南投 埔里

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