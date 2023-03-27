彰化去年車禍死亡達246人 新增3處測速器預定5月上路

依交通部道安會報最新統計車禍30日內死亡人數，彰化縣去年是246人，總人數除創下彰化縣近幾年來最高外，比前年增加45人，增加人數更居各縣市第一。為有效遏止車禍發生，彰化警方今年取締交通違規案件已增加2成，最近再增加3處固定桿測速器，預定5月上路。

彰化縣警局公告在一般道路採科技執法固定式測速器共有74處，其中37處有實際取締。今天再增加的這3處，分別是福興鄉番花路1段885號前、二林鎮太平路2段與修心路口、芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口，均是依車禍件數及地方反映建置，目前已分別架設，預定四月底驗收，五月以後宣導、執法。

依交通部道安會報統計，彰化縣去年車禍件數高達2萬4449件，比前年增加1943件，車禍30天死亡人數去年是246人，比前年增加45人，增加人數居縣市之冠。其中，車禍死亡的高齡者達110人占約4成，比前年增加20人，車種仍是機車最高，共168人死亡，占約7成，比前年增加達41人。酒駕死亡12人，比前年少5人，是難得的改善數字。

經過分析，彰化縣交通肇事主要原因依次是駕駛人未依規定讓車、未注意車前狀況及左轉彎未依規定行駛。縣府及警方均表示，除加強執法外，並盤點易肇事路口，加強號誌及標線改善。

彰化縣警察局為有效降低車禍發生，警方已加強執法，今年1到3月的總取締案件數達13萬2821件，比去年同期增加2萬2046件，增加幅度達2成，但據了解，車禍案件及死亡人數仍居高不下，甚至有增無減。警方人員表示，凸顯出遏止車禍發生，取締只是其中手段之一，今年以來也舉辦了300多場小眾交通宣導，並希望藉由道路、號誌改善多管齊下，才能有效改善。