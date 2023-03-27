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台中公車候車亭「笑臉鈴鐺」徒增困擾？ 市議員要求檢討

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁今說，有部份鈴鐺顯示板被遮蔽（右側）。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，有部份鈴鐺顯示板被遮蔽（右側）。圖／張芬郁提供

台中市交通局在236座公車候車亭設置「笑臉鈴鐺」服務燈，以提醒公車到達時，見到燈號的顯示，可以停車接客。但市議員張芬郁今指出，她勘查多個站點，發現仍有市民不知按鈕作用，還有部份鈴鐺顯示板被遮蔽，或是乘客按出一整排笑臉，司機白白停車卻無人上車。

她說，大里霧峰有8座候車亭設置笑臉鈴鐺，但按鈕因建置時間不同，外觀有多個版本，多數民眾不知按鈕的功用為何，有的候車亭以貼文告知使用方式，有的則是小小一排字難以閱讀，而縱使已按鈴候車的民眾還是習慣站在路邊揮手，因為一班車沒坐上，恐怕還得等上半小時。

張芬郁說，候車亭的按鈴和公車沒有連線，司機只能目測顯示板有無燈亮，但因為字太小，看不清楚路線亮燈，又或遭樹蔭遮蔽，或有人按錯燈，燈亮著卻沒有乘客，感覺徒增困擾。

她說，雖長按3秒可以取消燈號，但乘客匆忙上車難免來不及取消或不會使用，或是惡作劇亂按，最後必須等該路線公車過站後30秒才會自動取消，讓公車駕駛十分難為。

張芬郁說，2019年新北曾擇公車亭試辦「智慧按鈕」叫車，去年桃園也曾試辦以路線按鈕鈴叫車， 但最後都未採用，據台中交通局提供的數據，從2022年1月啟用至今，總使用次數 123萬6334次，既然已累積百萬次的按鈴次數，應從中找出問題逐一改善，或借鏡其他縣市經驗，不要重蹈覆轍。

交通局說，部分站點服務燈遭路樹或招牌遮蔽，交通局將全面檢視清查改善。對於民眾不熟悉設備操作與駕駛過站未停，交通局將持續加強宣導，要求業者嚴格督促司機配合服務燈停靠載客，發揮安全便利的乘車功能。

交通局指出，當初是為照顧弱勢族群乘車，因此積極建置候車亭服務燈系統，目前已完成市區主要路廊及行經大型醫療院所路線236座候車亭服務燈系統，同時結合「台中公車APP」，透過手機操作也可在站點範圍無線啟動服務燈，提升便利性。

台中市議員張芬郁今說，她勘查多個站點，發現仍有市民不知按鈕作用。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，她勘查多個站點，發現仍有市民不知按鈕作用。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，她勘查多個站點，發現仍有市民不知按鈕作用。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今說，她勘查多個站點，發現仍有市民不知按鈕作用。圖／張芬郁提供

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