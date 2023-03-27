聽新聞
test
0:00 / 0:00
上網拍賣醫材將觸法受罰 衛生單位加強查緝社群平台
新冠肺炎疫情漸緩下，衛生單位近來加緊查緝網路社群平台販售醫療器材的脫序行為，南投衛生局局長陳南松表示，網路平台並非甚麼都能賣，家中用不到的醫療器材倘若私自上網拍賣將會觸法受罰，除罰鍰外，最嚴重可處3年以下有期徒刑、拘役。
南投衛生局指出，目前可以在網路流通販售的醫療器材，屬第一等級醫療器材如OK繃、紗布、棉棒、機械式助行器、彈性繃帶、機械式輪椅、動力式熱敷墊等；以及部分第二等級醫療器材，如保險套、衛生棉條、血壓壓脈帶、月經量杯、動力式輪椅、隱形眼鏡清潔液、洗鼻器等。
局長陳南松說，隱形眼鏡保存盒、衛生棉條、月亮杯等或購買國外的醫療用血氧機、臨床電子體溫計、隱形眼鏡等醫療器材，日常生活中常見用品皆屬於醫療器材，不同於一般商品，若要於網路販賣醫療器材，必須先向衛生局申請販賣醫療器材商許可執照，且販售合格的醫療器材，若在未受到核准的情況下私自販售，則可能會因違反醫療器材管理法第13條及第62條規定而受罰。
近來發現有人擅自於通訊交易或一般實體通路販售醫療器材；甚至擅自進口未經核准的醫療器材，或利用通訊交易自國外購買醫療器材進口進行販售，均涉違反醫療器材管理法除罰鍰外，嚴重處3年以下有期徒刑、拘役；建議民眾應確認是否有完整資訊揭露，才能正確使用。或洽南投衛生局諮詢專線049-2230518。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言