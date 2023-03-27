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扶駝背嬤過馬路好暖心 小球員現身「助人真的很開心」
台中市大雅區上楓國小棒球隊學員張科閎、蘇亞各，日前要到學校晨練時，在學校旁看見一名嚴重駝背的阿嬤推資源回收車要過馬路，兩人上前幫忙，一人將推車推到對向，另一人牽著阿嬤的手緩慢扶著過馬路，影片曝光後，網友直呼感動。兩人今天都說，能幫助別人真的很開心。
張科閎、蘇亞各兩人都是上楓國小棒球隊學員，上周四早上6點要到學校晨練，他們看見一名駝背近90度的阿嬤正要過馬路，這位阿嬤要過馬路時需注意來往車輛，還推著重的資源回收車很危險。
二人立刻跑到對面要幫忙，阿嬤本來婉拒，他們不死心又再問，阿嬤說，「不然先將推車幫我推過去」；蘇亞各表示，他先將阿嬤的資源回收車推到對向，車上載了很多回收物，回收物不斷掉落，他一邊撿一邊推車，張科閎則牽著阿嬤的手，配合老人家緩慢步伐攙扶著過馬路，他說：「平常2、3秒鐘就能穿越的馬路， 那一天雖然花了30秒才到，但內心卻是相當的溫暖」。
上楓國小校長黃哲偉表示，上楓國小是非常有亮點的學校，學生會在各式各樣的地方找到自己的舞台，學校也會很努力開發出孩子各種不一樣的表現，培養他們自信心，這次很高興在上班途中，親眼目睹小朋友善行的畫面，學校最需要讓每個學生看見自己展現自信，在每個成長的路上都自信滿滿向前邁步，是師生共同的願望。
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