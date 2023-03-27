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童醫院響應關燈1小時活動 夜晚關燈的醫院很不一樣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院昨晚關燈一小時的樣貌。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院昨晚關燈一小時的樣貌。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院響應2023全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour關燈一小時」活動，昨晚8點30分，關閉梧棲院區醫療大樓陽台景觀燈1小時，在醫療運作不受影響下也盡一份心力，關燈後的醫院光線減少，很不一樣。

醫院用電是台灣非生產性質行業能源消費的第一名，約占16 %，高於高鐵、台鐵、捷運、學校單位、百貨公司、辦公大樓、電信機房、旅館等能源用戶。

童醫院2017年導入ISO50001能源管理系統，盤查全院的用電設備，全面汰舊更換新的省電設備，為能源節約做全面性的改革。多年來持續做綠色採購，院內組成能源管委員定期開會，盤查全院用電設備，將傳統燈管汰換成LED燈泡照明，並且搭配環境監控系統安裝感應燈，節省不必要用電。

童醫院2022年獲經濟部能源局審核通過111年度「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」。這次響應2023年全球性「Earth Hour 關燈一小時」，加入全球串聯公益節能減碳活動的一員，實踐童醫院的企業社會責任。

這是夜晚正常版的童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
這是夜晚正常版的童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供

減碳

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