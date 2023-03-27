福壽山農場十里桃花林 紫藤花提早綻放爭豔
台中市福壽山農場3公頃的桃花園，目前桃花綻放5成，猶如進到十里桃花林，原本4月才會開花的紫藤也「想開了」，綻放2成，桃花、紫藤花一次盡收眼底，許多遊客直呼賺到了。
福壽山農場今天表示，水蜜桃的故鄉在梨山，最早栽種的地方就是福壽山農場，早年是為了採摘香甜可口的水蜜桃。但近3公頃桃花園中的桃花盛開時，猶如進到十里桃花林之中，漫步其中，感受人面桃花相映紅，浪漫氣氛逼人，預估清明連假將會達到盛花期。
農場人員也指出，鴛鴦湖畔的紫藤不讓桃花專美，今年開的特別早，現在已經開約2成，浪漫紫色花絮猶如道道紫瀑奔流而下，淡淡的清香撲鼻。
福壽山農場統計，目前，清明連假前3天已經滿房，4月4、5日則還有空房，想要置身桃花林或是欣賞紫色瀑布的遊客，要好好把握花期。
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