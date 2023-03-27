快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

福壽山農場十里桃花林 紫藤花提早綻放爭豔

中央社／ 台中27日電
福壽山農場的紫藤花今年開的特別早，現在已經開約2成，相當美麗。（福壽山農場提供） 中央社
福壽山農場的紫藤花今年開的特別早，現在已經開約2成，相當美麗。（福壽山農場提供） 中央社

台中市福壽山農場3公頃的桃花園，目前桃花綻放5成，猶如進到十里桃花林，原本4月才會開花的紫藤也「想開了」，綻放2成，桃花、紫藤花一次盡收眼底，許多遊客直呼賺到了。

福壽山農場今天表示，水蜜桃的故鄉在梨山，最早栽種的地方就是福壽山農場，早年是為了採摘香甜可口的水蜜桃。但近3公頃桃花園中的桃花盛開時，猶如進到十里桃花林之中，漫步其中，感受人面桃花相映紅，浪漫氣氛逼人，預估清明連假將會達到盛花期。

農場人員也指出，鴛鴦湖畔的紫藤不讓桃花專美，今年開的特別早，現在已經開約2成，浪漫紫色花絮猶如道道紫瀑奔流而下，淡淡的清香撲鼻。

福壽山農場統計，目前，清明連假前3天已經滿房，4月4、5日則還有空房，想要置身桃花林或是欣賞紫色瀑布的遊客，要好好把握花期。

紫藤花 福壽山農場

延伸閱讀

影／好美 福壽山農場白色系櫻花與雪白李花盛開如雪

浪漫50米長「紫色花廊」！ 宜蘭員山「紫藤花」最新免費景點　欣賞藍紫風鈴串盛開中

喚起古老美食 鄒族逐鹿文創園區清明連假首辦美食節

台南水道博物館花旗木接力綻放 花期估到清明連假

相關新聞

影／最感人風景！上楓國小棒球隊學生扶駝背婦過馬路 網讚好樣

最美的風景在路上，台中市大雅區上楓國小棒球隊學生日前看到一名嚴重駝背婦人要過馬路，想走到對向她的推車旁，她駝背幾乎90度...

台中建重件碼頭 推動離岸風電

台灣港務公司斥資35億元新建台中港37、38號兩座重件碼頭，昨天由行政院長陳建仁等人主持動土典禮，出席的立法院副院長蔡其...

福壽山農場十里桃花林 紫藤花提早綻放爭豔

台中市福壽山農場3公頃的桃花園，目前桃花綻放5成，猶如進到十里桃花林，原本4月才會開花的紫藤也「想開了」，綻放2成，桃花...

童醫院響應關燈1小時活動 夜晚關燈的醫院很不一樣

童綜合醫院響應2023全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour關燈一小時」活動，昨晚8點30分，關閉梧棲院區醫療...

影／國小棒球隊扶駝背婦過馬路 柯文哲：很棒 繼續心存善念

台中市大雅區上楓國小棒球隊學生日前看到一名嚴重駝背婦人要過馬路，一名棒球隊學生扶著她慢慢走，兩側來往轎車看到此景，立即停...

台中果菜市場 冷鏈明年啟用

台中果菜批發市場新建冷鏈配銷中心工程昨天上梁典禮，農業局指出，為解決場內冷藏庫不足，缺乏集貨、分級包裝場等窘境，爭取中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦