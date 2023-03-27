影／國小棒球隊扶駝背婦過馬路影片 柯文哲：很棒 繼續心存善念

台中市大雅區上楓國小棒球隊學生日前看到一名嚴重駝背婦人要過馬路，一名棒球隊學生扶著她慢慢走，兩側來往轎車看到此景，立即停車耐心等學生扶著婦人通過，台北市前市長柯文哲今天也在棒球隊粉專留言說「小朋友很棒，繼續心存善念，盡力而為」。

大雅區上楓國小棒球隊臉書PO出影片說，「我們看到了孩子們擁有一顆溫暖的心，平時嘻鬧、偶爾頑皮、突然的出大包、平時總是提醒保持正向的心態跟態度，謝謝兩位充滿愛心，棒球隊孩子，雖然兩天前剛出大包，但真的值得讚賞跟鼓勵，期望保持正向態度持續加油」。

這段影片已被大量轉傳到各社群平台，網友看到影片後說好樣，比打一場好球還好，有網友說，課業與球技重要，品德更重要。