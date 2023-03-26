彰化建縣300年藝術巡演二林爵士登場 下一站鹿港唱民歌

彰化縣政府舉辦「建縣三百大放藝彩」鄉鎮藝術巡演今天第6場邀請徐崇育&JazzSupreme爵士樂團在在二林鎮圖書館演藝廳演出「大河精神」在彰化，4月3日晚間則將於鹿港體育場安排民歌演唱會，邀請知名民歌手輪番接力登場，一起用藝文歡慶彰化建縣300年。

彰化縣長王惠美今天下午與二林鎮長蔡詩傑、縣議員吳淑娟等人一起在二林鎮圖書館演藝廳與大家聆賞爵士樂團精彩演出。

徐崇育團長出生於彰化、成長於高雄，畢業於紐約大學爵士演奏碩士，曾受邀馬德里、釜山、紐約和北京等地演出，現為兩廳院夏日爵士派對策展人，樂團榮獲第5屆金音創作獎「年度最佳爵士專輯」與第8屆「年度最佳演奏專輯」，美國「全球音樂獎」銀獎。

今年是彰化縣建縣300年，徐崇育深受出身彰化的「台灣新文學之父」賴和以八卦山上的水源地不老泉為題所寫的漢詩「水源地」啓發，因此也以此水源地而創作「滄源」，並呈現爵士與非洲古巴音樂的全新製作。

4月鄉鎮藝術巡演還有二場演出，4月3日晚間7時30分於鹿港體育場，邀請知名民歌包括于台煙、凃佩岑、羅吉鎮、葉佳修、王海玲以及潘越雲等接力登場，還有施孝榮加碼演出；4月23日晚間7時30分於員林市圓林園身聲劇場演出「希望之翼」，搭配面具與高蹺舞蹈編排，結合創意森巴鼓，充滿感官震撼的獨特演出，均免費入場觀賞。