員榮醫療體系為新院區籌備人才 與仁德醫專合作培育醫護人員

彰化縣員榮醫療體系籌建新總院區，預定三年後落成，將增加近8百個床位，為儲備醫護人才，員榮醫療體系執行副院長尹文國說，員榮醫療體系與仁德醫專簽署產學合作計劃，學生到仁德就讀，未來回員榮工作，可獲優厚的獎助學金，也歡迎彰化在地學子就讀仁德後，未來返鄉服務。

員榮醫療體系今天在員生院區與苗栗仁德醫專共同舉辦招生說明會，仁德護專校長黃柏翔與員榮醫療體系執行副院長尹文國共同主持，吸引苗栗、台中、南投、彰化及雲林等縣市上百位學生、家長參加。

仁德與醫療院所進行展翅計畫合作，教育部補助五專四五年級學生全額學雜費3萬6千餘元，醫療院所於專四補助6000元至10000以上生活獎學金，以及實習期間提供基本工資以上津貼，畢業後提供正式職缺。

黃柏翔說，112學年度透過國中學校推薦入學新生，五專前三年除享有免學費優待之外，可選擇前三年雜費比照國立學校收費，或可一次領取5千元新生入學獎學金。

員榮醫療體系執行副院長尹文國表示，員榮醫療體系籌建新院區預計三年後完工，未來將結合智慧科技，建構完整的智慧醫院，這期間也將培養跨領域的尖端人才，讓未來醫療服務能夠診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨。期許未來醫院「有人工智慧、也有人情味、沒有藥水味」，以高品質的醫療專業守護民眾的健康。

黃柏翔說，仁德醫專在畢業生畢業前夕提供免費專業課後輔導及衝刺班課程，輔導畢業生考取護理師、物理治療師、職能治療師、醫事檢驗師及驗光師等國家師級證照，多年來已培育許多國家級榜首，110學年度護理師證照考試更囊括全國前三名的佳績。

來自台中市崇倫國中的吳同學說，媽媽是護士，她很清楚護理工作，雖然辛苦但能幫助別人，想加入白衣天使的行列。來自台中市龍井區龍津國中的柯同學說，她想就讀醫檢系，工作穩定。