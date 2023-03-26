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員榮醫療體系為新院區籌備人才 與仁德醫專合作培育醫護人員

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系與仁德醫專簽署產學合作計劃，一起培育醫護人才，仁德醫專校長黃柏翔為學生說明招生供的各項補助及獎助辦法。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系與仁德醫專簽署產學合作計劃，一起培育醫護人才，仁德醫專校長黃柏翔為學生說明招生供的各項補助及獎助辦法。圖／員榮醫院提供

彰化縣員榮醫療體系籌建新總院區，預定三年後落成，將增加近8百個床位，為儲備醫護人才，員榮醫療體系執行副院長尹文國說，員榮醫療體系與仁德醫專簽署產學合作計劃，學生到仁德就讀，未來回員榮工作，可獲優厚的獎助學金，也歡迎彰化在地學子就讀仁德後，未來返鄉服務。

員榮醫療體系今天在員生院區與苗栗仁德醫專共同舉辦招生說明會，仁德護專校長黃柏翔與員榮醫療體系執行副院長尹文國共同主持，吸引苗栗、台中、南投、彰化及雲林等縣市上百位學生、家長參加。

仁德與醫療院所進行展翅計畫合作，教育部補助五專四五年級學生全額學雜費3萬6千餘元，醫療院所於專四補助6000元至10000以上生活獎學金，以及實習期間提供基本工資以上津貼，畢業後提供正式職缺。

黃柏翔說，112學年度透過國中學校推薦入學新生，五專前三年除享有免學費優待之外，可選擇前三年雜費比照國立學校收費，或可一次領取5千元新生入學獎學金。

員榮醫療體系執行副院長尹文國表示，員榮醫療體系籌建新院區預計三年後完工，未來將結合智慧科技，建構完整的智慧醫院，這期間也將培養跨領域的尖端人才，讓未來醫療服務能夠診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨。期許未來醫院「有人工智慧、也有人情味、沒有藥水味」，以高品質的醫療專業守護民眾的健康。

黃柏翔說，仁德醫專在畢業生畢業前夕提供免費專業課後輔導及衝刺班課程，輔導畢業生考取護理師、物理治療師、職能治療師、醫事檢驗師及驗光師等國家師級證照，多年來已培育許多國家級榜首，110學年度護理師證照考試更囊括全國前三名的佳績。

來自台中市崇倫國中的吳同學說，媽媽是護士，她很清楚護理工作，雖然辛苦但能幫助別人，想加入白衣天使的行列。來自台中市龍井區龍津國中的柯同學說，她想就讀醫檢系，工作穩定。

就讀永靖國中的朱同學說，很嚮往急診室救人的成就感，所以想報考護理系，希望未來有機會能到員榮工作，也能住在家裡。

來自台中市龍津國中的柯同學（左），與媽媽一起參加招生說明會。圖／員榮醫院提供
來自台中市龍津國中的柯同學（左），與媽媽一起參加招生說明會。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系執行副院長尹文國說明員榮醫療體系積極療建新的總院，預定三年後完工落成。 圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系執行副院長尹文國說明員榮醫療體系積極療建新的總院，預定三年後完工落成。 圖／員榮醫院提供

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