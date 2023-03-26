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南投抽驗醃漬物 1商行「朴菜」防腐劑超標3倍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局抽驗市售醃漬蔬菜食品，非文中朴菜防腐劑超標的商行。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局抽驗市售醃漬蔬菜食品，非文中朴菜防腐劑超標的商行。圖／南投縣政府提供

為保障食安，南投衛生局針對市售醃漬蔬菜食品抽驗，檢驗防腐劑及漂白劑等，近期完成24件抽驗案，其中信義鄉一家農特產行的「朴菜」檢出苯甲酸1.960g/kg，超標達3.2倍，南投衛生局表示，經查是從雲林縣進貨，已移請該縣衛生局處辦。

南投衛生局指出，醃漬蔬菜風味特殊是家庭料理常用食材，但製程中易導致食材顏色變暗淡、外觀不漂亮，會添加食品添加物「亞硫酸鹽（漂白劑，以二氧化硫殘留量計算）」、「苯甲酸（防腐劑）」等作為漂白、防止食物變色及延長保存期限。

為保障縣民食品衛生與安全，該局近期啟動「醃漬蔬菜販售業者稽查專案」，針對縣內市售醃漬蔬菜食品抽查檢驗防腐劑及漂白劑等，前往南投市、鹿谷、水里、信義、竹山、國姓等地農特產商行共抽驗24件，其中1件檢出不合格。

衛生局表示，此波抽驗除了一般商行、果菜行，也有連鎖量販店或超市，而在信義鄉東埔村開高巷一家農特產行抽驗「客家碎脯」、「朴菜」共2件，其中「朴菜」檢出苯甲酸1.960g/kg，遠高於標準0.6g/kg，超標達3.2倍，與不符規定。

衛生局長陳南松說，經查，該件不合格的「朴菜」進貨來源為雲林縣，已移請轄管衛生局處辦，若未妥善保存或不當使用食品添加物恐有食安疑慮，呼籲食品業者應自主管理，落實把關販售食品及產品的衛生安全，以維護民眾飲食衛生安全。

衛生局也提醒消費者，選購醃製食材時，勿購買來源不明的散裝食品，應盡量選用包裝及標示完整的產品，對偏離傳統色澤太多或異常色澤須審慎購買，採購應適量，且注意食品保存販售是否正確，購買後妥善保存，於有效期限內食用完畢。

南投縣衛生局抽驗市售醃漬蔬菜食品，非文中朴菜防腐劑超標的商行。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局抽驗市售醃漬蔬菜食品，非文中朴菜防腐劑超標的商行。圖／南投縣政府提供

衛生局 抽驗 南投

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