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經典九〇車聚 上千輛復古老車齊聚南投超壯觀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，場面壯觀。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，場面壯觀。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」近年因疫情停辦，暌違3年，今天於南投草屯懷舊景點「寶島時代村」舉行，寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，從空中俯拍有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀，車友以車會友，也吸引民眾搶拍。

寶島時代村指出，國內有不少喜愛經典老車的車友及車迷，而因寶島時代村也以懷舊著名，且擁有廣大停車腹地，因此都會出借場地供「經典90＜Classics of 90S＞」社團辦理全國大車聚，每次場面都很壯觀，但近年受疫情影響，而停辦3年。

隨國內疫情趨緩，「經典九〇車聚」今年重啟辦理，並於今天在寶島時代村登場，不論是金龜車、豐田MR2、偉士牌機車等全台各地約1000多輛90年代復古汽、機車，齊聚一堂，而從停車場上方空拍，有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀。

「經典90＜Classics of 90S＞」社團表示，每位車友心目中專屬的經典車雖不同，但自身對90年代車款各有其喜愛及回憶，因此創設該社團除了讓車友在網路互相分享交流，也辦理車聚，讓車迷、車友與各類經典老車們合影，且與車主交流。

而今年的「經典九〇寶島車聚」不僅有國內復古車友，也邀請日本、澳門、香港、泰國等各國當地老車協會代表到場交流，寶島時代村表示，今天天氣不佳，偶有細雨，但澆不熄老車迷的熱情，也吸引不少民眾前往搶拍及一睹難得的復古車海。

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，吸引民眾搶拍。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，吸引民眾搶拍。圖／寶島時代村提供

南投寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，從空中俯拍有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀。圖／寶島時代村提供
南投寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，從空中俯拍有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，豐田MR2也在列。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，豐田MR2也在列。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供

「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供
「經典九〇車聚」今在南投草屯寶島時代村湧進上千輛90年代復古汽車和機車，車友以車會友。圖／寶島時代村提供

南投 豐田 停車場 車主

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