聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典九〇車聚 上千輛復古老車齊聚南投超壯觀
「經典九〇車聚」近年因疫情停辦，暌違3年，今天於南投草屯懷舊景點「寶島時代村」舉行，寶島時代村停車場湧進上千輛90年代復古汽車和機車，從空中俯拍有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀，車友以車會友，也吸引民眾搶拍。
寶島時代村指出，國內有不少喜愛經典老車的車友及車迷，而因寶島時代村也以懷舊著名，且擁有廣大停車腹地，因此都會出借場地供「經典90＜Classics of 90S＞」社團辦理全國大車聚，每次場面都很壯觀，但近年受疫情影響，而停辦3年。
隨國內疫情趨緩，「經典九〇車聚」今年重啟辦理，並於今天在寶島時代村登場，不論是金龜車、豐田MR2、偉士牌機車等全台各地約1000多輛90年代復古汽、機車，齊聚一堂，而從停車場上方空拍，有如排列整齊的模型玩具車，場面壯觀。
「經典90＜Classics of 90S＞」社團表示，每位車友心目中專屬的經典車雖不同，但自身對90年代車款各有其喜愛及回憶，因此創設該社團除了讓車友在網路互相分享交流，也辦理車聚，讓車迷、車友與各類經典老車們合影，且與車主交流。
而今年的「經典九〇寶島車聚」不僅有國內復古車友，也邀請日本、澳門、香港、泰國等各國當地老車協會代表到場交流，寶島時代村表示，今天天氣不佳，偶有細雨，但澆不熄老車迷的熱情，也吸引不少民眾前往搶拍及一睹難得的復古車海。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言