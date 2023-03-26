台中榮總健康嘉年華 醫護走進社區守護市民健康

台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動，讓醫護走出醫院、進入社區傳遞更多的健康維持以及疾病預防知識給民眾，讓市民能預防重於治療，和中榮一起守護市民健康。中台科技大學今也結合童綜合醫院、長安醫院在大里辦義診，服務地方鄉親。

中榮包括心臟、泌尿等17個部科今都設置攤位，提供包括1分鐘心律篩檢、乳房健康資訊、骨鬆檢查及口腔、大腸癌篩檢等活動，現場亦有闖關抽獎活動，獎品有心臟電腦斷層、低劑量肺部篩檢、癌症防護檢查等豐富獎項，期許透過活動，帶給民眾最新醫療資訊，培養民眾正確的醫病概念。

現場吸引超過1500名市民，衛生局長曾梓展亦到場參與。1位蔡小姐說，從闖關遊戲吸收到了子宮內膜異位知識，更體驗了代謝症候群的檢測，感覺收穫滿滿，也對自己的身體有更深切的認識。

院長陳適安說，活動以家庭日的概念發想，期許強化民眾健康觀念，同時提供正面力量，幫助調適心情，喚醒民眾對疾病的預防與健康的重視。

中台科技大學今也在大里區的新仁里活動中心義診，吸引上百位民眾前往。活動由市議員李天生、新仁里長洪家裕、十九甲奉聖媽祖協會協辨，由童綜合醫院內科醫師蕭榮隆、長安醫院內兒科醫師李政鴻及中台科大健康服務團隊為大家服務。立委何欣純、市議員李天生、林德宇、張芬郁都到場關心，感謝中台科大的義舉。

義診項目有視力檢查、骨密度檢查、幸福長照、血壓血糖及尿液篩檢、甲狀腺超音波互動式體驗、口腔衛教等，協助大家掌握個人健康狀況，從中獲得正確的健康知識，做好預防保健。