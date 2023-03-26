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台中榮總健康嘉年華 醫護走進社區守護市民健康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中台科技大學今在大里區的新仁里活動中心義診。圖／李天生提供
中台科技大學今在大里區的新仁里活動中心義診。圖／李天生提供

台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動，讓醫護走出醫院、進入社區傳遞更多的健康維持以及疾病預防知識給民眾，讓市民能預防重於治療，和中榮一起守護市民健康。中台科技大學今也結合童綜合醫院、長安醫院在大里辦義診，服務地方鄉親。

中榮包括心臟、泌尿等17個部科今都設置攤位，提供包括1分鐘心律篩檢、乳房健康資訊、骨鬆檢查及口腔、大腸癌篩檢等活動，現場亦有闖關抽獎活動，獎品有心臟電腦斷層、低劑量肺部篩檢、癌症防護檢查等豐富獎項，期許透過活動，帶給民眾最新醫療資訊，培養民眾正確的醫病概念。

現場吸引超過1500名市民，衛生局長曾梓展亦到場參與。1位蔡小姐說，從闖關遊戲吸收到了子宮內膜異位知識，更體驗了代謝症候群的檢測，感覺收穫滿滿，也對自己的身體有更深切的認識。

院長陳適安說，活動以家庭日的概念發想，期許強化民眾健康觀念，同時提供正面力量，幫助調適心情，喚醒民眾對疾病的預防與健康的重視。

中台科技大學今也在大里區的新仁里活動中心義診，吸引上百位民眾前往。活動由市議員李天生、新仁里長洪家裕、十九甲奉聖媽祖協會協辨，由童綜合醫院內科醫師蕭榮隆、長安醫院內兒科醫師李政鴻及中台科大健康服務團隊為大家服務。立委何欣純、市議員李天生、林德宇、張芬郁都到場關心，感謝中台科大的義舉。

義診項目有視力檢查、骨密度檢查、幸福長照、血壓血糖及尿液篩檢、甲狀腺超音波互動式體驗、口腔衛教等，協助大家掌握個人健康狀況，從中獲得正確的健康知識，做好預防保健。

中台科大校長陳錦杏說，此次整合了校內各系所醫護專業資源，感謝地方提供學校師生參與的機會，並藉由服務學習，實踐大學社會責任，回饋社會。

台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動，衛生局長曾梓展（右五）也前往參加。圖／台中榮總提供
台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動，衛生局長曾梓展（右五）也前往參加。圖／台中榮總提供
台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動。圖／台中榮總提供
台中榮總下午在草悟道舉辦健康嘉年華活動。圖／台中榮總提供
中台科技大學今在大里區的新仁里活動中心義診，立委何欣純（右二）和市議員李天生（右）等都前往關心。圖／李天生提供
中台科技大學今在大里區的新仁里活動中心義診，立委何欣純（右二）和市議員李天生（右）等都前往關心。圖／李天生提供

台中榮總 草悟道 義診 醫師

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