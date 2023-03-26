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兒童節連假 到田尾賞花看朱槿 賞創意盆栽

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽及朱槿花品種展」系列活動將於4月1日到9日在田尾公路花園登場。記者林宛諭／攝影
田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽及朱槿花品種展」系列活動將於4月1日到9日在田尾公路花園登場。記者林宛諭／攝影

彰化縣田尾公路花園協會舉辦「商品化組合盆栽競賽及朱槿花品種展」系列活動將於4月1日到9日在田尾公路花園登場，今年組合盆栽競賽主題要將彰化縣建縣300年主題融入，也希望開發更多送禮盆栽商機，更搭配兒童節，加碼「花園實境解謎」活動，讓親子透過寓教於樂的遊戲中，更了解植物對永續環境的重要性。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽、彰化縣府農業處副處長郭至善、縣議員劉淑芳等人今天為「商品化組合盆栽競賽及朱槿花品種展」系列活動暖身宣傳。

劉漢欽表示，今年共有來自全台各地40組園藝好手將參賽創作組合盆栽，以具有市場競爭潛力、商品化價值的組合盆栽為競賽主題，參賽者將於4月1日競賽當天實際走進田尾公路花園選購創作材料，帶領大眾了解田尾充沛的園藝資源，

要將彰化縣建縣300年主題融入，競賽最高獎金1萬元，作品將於4月2日到9展出。

農委會農業試驗所花卉中心與中華盆花發展協會也協力辦理的朱槿花品種展，展出品種高達35種，4月5下午也邀請了香久園的優秀青農謝丞傑，分享商業朱槿育種心得。

並搭配兒童節假期，此次設計「花園實境解謎」活動，讓親子參加還可以換店家優惠券，把美美盆栽帶回家，體驗種樹有助生態環境，佈置花卉可以療癒心靈。

劉漢欽說，協會希望在田尾落實「在地花博」，民眾天天來都是花季，並藉由園藝療育師資培訓、及開發更多適合送禮的組合盆栽讓花卉美化生活被帶進民眾的家和社區。

劉淑芳說，田尾開發盆栽成為伴手禮朝向多元化、精緻化，希望帶動送盆栽的風潮，送人一盆小巧精緻的盆栽，至少可以觀賞數月之久，看到盆栽就想到朋友，也增加人際互動的美好。

盆栽 園藝

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