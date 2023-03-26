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台中地區凌晨大雨 對果樹茶樹幫助大農民謝天
台中地區今天凌晨大雨，許多農民謝天說，這場雨來得及時，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，春季作物萌芽需要大量的雨水，這場大雨對梨山地區果樹及茶葉幫助很大；大甲溪發電廠表示，德基水庫松茂進水口進水量從昨天的5CMS提高至7CMS，但因民生用水量大，水庫水位未上升，對水情幫助不大。
福壽山農場表示，今天山上終於降下春雨，雖然短暫，但對農場的果樹幫助很大，因為接下來是果樹的花開季節，桃花、梨花、蘋果花陸續綻放。
中部因缺水，農田採輪灌措施，前年中部地區百年大旱，許多人擔心今年水情，昨天下午起，台中地區陸續下雨，雨勢不大且短暫，但到今天凌晨1點，雨勢變強。
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，大家盼望已久的雨終於降下來，昨天晚上12點以前，雷聲大雨點小，凌晨1點他被大雨聲吵醒，才終於放心，羅進玉說，去年冬雨未至，開春作物萌芽，需要大量的雨水濕潤土地，春雨遲到，大家要到山上找水灌溉，茶葉普遍也都遲萌芽開花。
大甲溪發電廠表示，昨晚下雨大甲溪沿線水庫有小進帳，德基水庫目前有效蓄水容量為54.84%，有效蓄水量為1萬345.85萬立方公尺，松茂進水口水量昨天為5CMS，今天提高至7CMS，雖然進水增加，但因民生用水量大，德基水庫水不升反降，今天下午2點水位為1383.8公尺。
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