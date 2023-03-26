快訊

明天下午抵陸！ 馬英九將在上海浦東機場發表談話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中地區凌晨大雨 對果樹茶樹幫助大農民謝天

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中地區今天凌晨大雨，德基水庫有效蓄水容量為54.84%。圖／民眾提供
台中地區今天凌晨大雨，德基水庫有效蓄水容量為54.84%。圖／民眾提供

台中地區今天凌晨大雨，許多農民謝天說，這場雨來得及時，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，春季作物萌芽需要大量的雨水，這場大雨對梨山地區果樹及茶葉幫助很大；大甲溪發電廠表示，德基水庫松茂進水口進水量從昨天的5CMS提高至7CMS，但因民生用水量大，水庫水位未上升，對水情幫助不大。

福壽山農場表示，今天山上終於降下春雨，雖然短暫，但對農場的果樹幫助很大，因為接下來是果樹的花開季節，桃花、梨花、蘋果花陸續綻放。

中部因缺水，農田採輪灌措施，前年中部地區百年大旱，許多人擔心今年水情，昨天下午起，台中地區陸續下雨，雨勢不大且短暫，但到今天凌晨1點，雨勢變強。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，大家盼望已久的雨終於降下來，昨天晚上12點以前，雷聲大雨點小，凌晨1點他被大雨聲吵醒，才終於放心，羅進玉說，去年冬雨未至，開春作物萌芽，需要大量的雨水濕潤土地，春雨遲到，大家要到山上找水灌溉，茶葉普遍也都遲萌芽開花。

大甲溪發電廠表示，昨晚下雨大甲溪沿線水庫有小進帳，德基水庫目前有效蓄水容量為54.84%，有效蓄水量為1萬345.85萬立方公尺，松茂進水口水量昨天為5CMS，今天提高至7CMS，雖然進水增加，但因民生用水量大，德基水庫水不升反降，今天下午2點水位為1383.8公尺。

台中地區今天凌晨大雨，德基水庫有效蓄水容量為54.84%。圖／民眾提供
台中地區今天凌晨大雨，德基水庫有效蓄水容量為54.84%。圖／民眾提供

水庫 台中市 茶葉 農民

延伸閱讀

春雷再出現機率低、雨勢趨緩 大雨特報限縮4縣市山區

台中深夜降雨至上午 德基等多個水庫均獲挹注

春雨持續下 不排除瞬間大雨雷擊 彭啟明：很有感的降溫

雨來了！台中傍晚多處降雨 集水區僅陣雨水量挹注不大

相關新聞

春雨報到！日月潭蓄水率不升反跌 九蛙仍沒水吃

南投縣昨晚總算降下春雨，全縣以仁愛鄉累積雨量最豐，萬大發電廠地區在24小時內累積雨量達73.5mm居全縣之冠，但雨勢卻對...

台中地區凌晨大雨 對果樹茶樹幫助大農民謝天

台中地區今天凌晨大雨，許多農民謝天說，這場雨來得及時，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，春季作物萌芽需要大量的...

彰化童萌會登場 文德國小學生擺攤賺畢旅基金

彰化縣政府今天在員林公十九晴雨球場舉辦「彰化囝仔好幸福」兒童節系列活動童萌會，現場有文德國小的小朋友擺攤賺畢旅基金，小朋...

陳建仁和蔡其昌同時向盧秀燕喊話 提出台中港蓋新式智慧辦公大樓

行政院長陳建仁今天到台中港，出席台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮，立法院副院長蔡其昌向出席的台中市府人員說，希望對...

影／斥資35億元新建台中港37、38號碼頭推動離岸風電 今天動土

配合國家離岸風電政策併網及區塊開發需求，台灣港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公...

豐原慈濟宮百年大醮日期今請示媽祖 訂明年11月24日

台中豐原慈濟宮籌辦20年一度的百年大醮，今天舉行擇日大典，擲筊請示媽祖後，訂在明年11月24日起至11月30日舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦