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春雨報到！日月潭蓄水率不升反跌 九蛙仍沒水吃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭地區昨晚起間歇性降雨，九蛙疊像周邊土壤雖變得潮濕，但雨勢不大，對潭區蓄水幫助有限。圖／讀者提供
日月潭地區昨晚起間歇性降雨，九蛙疊像周邊土壤雖變得潮濕，但雨勢不大，對潭區蓄水幫助有限。圖／讀者提供

南投縣昨晚總算降下春雨，全縣以仁愛鄉累積雨量最豐，萬大發電廠地區在24小時內累積雨量達73.5mm居全縣之冠，但雨勢卻對水庫進帳相當有限，霧社水庫相較於昨天僅回升0.42%，日月潭則不升反跌達5.1%，九蛙疊像依舊吃不到水。

南投各地昨晚7時許陸續下雨消息，不時挾帶強風，尤其山區最有感，降雨狀況穩定，全縣以仁愛、信義等市區累積雨量最豐，今天下午1時以前，以仁愛鄉萬大電廠測站在24小時累積雨量73.5mm最高，其次為信義鄉神木村測站的69mm。

其中，霧社水庫就位在仁愛鄉，其由上游往下的相關集水區的萬大、武界、廬山等測站，昨晚至今累積雨量達30至50mm不等，有下在集水區，蓄水狀況稍生，但對水庫進帳有限；日月潭水庫更因雨水多半未下在集水區，水情更是不升反跌。

根據經濟部水利署即時水情統計，昨天上午7時的霧社水庫有效蓄水量為576.5萬立方公尺、百分比15.66%、水位高度988.31公尺；而今天上午7時，增至592.19萬立方公尺、16.08 %、988.46公尺，蓄水率漲幅不明顯，僅小幅增加0.42%。

日月潭水庫昨天上午7時的有效蓄水量為7640.29萬立方公尺、百分比58.93%、水位高度741.55公尺；但今天上午7時，降至6970.21萬立方公尺、53.77 %、740.59公尺，蓄水率下跌5.16%，當地指標「九蛙疊像」依舊吃不到水全都露。

對此，台電表示，日月潭地區昨晚起為間歇性降雨，且雨勢不大，沒能有效挹注水庫，而因潭區需配合下游的彰化、雲林等地春耕調度放水，且兼具發電功能，水庫放流設計有別於一般水庫，得視實際供需調整放水，蓄水率才會因此波動。

日月潭

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