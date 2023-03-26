春雨報到！日月潭蓄水率不升反跌 九蛙仍沒水吃
南投縣昨晚總算降下春雨，全縣以仁愛鄉累積雨量最豐，萬大發電廠地區在24小時內累積雨量達73.5mm居全縣之冠，但雨勢卻對水庫進帳相當有限，霧社水庫相較於昨天僅回升0.42%，日月潭則不升反跌達5.1%，九蛙疊像依舊吃不到水。
南投各地昨晚7時許陸續下雨消息，不時挾帶強風，尤其山區最有感，降雨狀況穩定，全縣以仁愛、信義等市區累積雨量最豐，今天下午1時以前，以仁愛鄉萬大電廠測站在24小時累積雨量73.5mm最高，其次為信義鄉神木村測站的69mm。
其中，霧社水庫就位在仁愛鄉，其由上游往下的相關集水區的萬大、武界、廬山等測站，昨晚至今累積雨量達30至50mm不等，有下在集水區，蓄水狀況稍生，但對水庫進帳有限；日月潭水庫更因雨水多半未下在集水區，水情更是不升反跌。
根據經濟部水利署即時水情統計，昨天上午7時的霧社水庫有效蓄水量為576.5萬立方公尺、百分比15.66%、水位高度988.31公尺；而今天上午7時，增至592.19萬立方公尺、16.08 %、988.46公尺，蓄水率漲幅不明顯，僅小幅增加0.42%。
日月潭水庫昨天上午7時的有效蓄水量為7640.29萬立方公尺、百分比58.93%、水位高度741.55公尺；但今天上午7時，降至6970.21萬立方公尺、53.77 %、740.59公尺，蓄水率下跌5.16%，當地指標「九蛙疊像」依舊吃不到水全都露。
對此，台電表示，日月潭地區昨晚起為間歇性降雨，且雨勢不大，沒能有效挹注水庫，而因潭區需配合下游的彰化、雲林等地春耕調度放水，且兼具發電功能，水庫放流設計有別於一般水庫，得視實際供需調整放水，蓄水率才會因此波動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言