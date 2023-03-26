彰化童萌會登場 文德國小學生擺攤賺畢旅基金

彰化縣政府今天在員林公十九晴雨球場舉辦「彰化囝仔好幸福」兒童節系列活動童萌會，現場有文德國小的小朋友擺攤賺畢旅基金，小朋友行銷家鄉的特色產品八卦山紅土咖啡、手作小飾品等，他們說「自己的畢旅基金自己賺」，透過活動也更能體會父母賺錢不易，讓自己的兒童節過得更充實。

彰化縣政府今天舉辦兒童節系列活動「童萌會Party Time」吸引3 千多名親子參與，彰化縣長王惠美與員林市長游振雄、立委陳素月等人也與會與大家同樂，王惠美說，4月起每周六日，有兒童劇巡演，共安排6個劇團演出8場兒童劇，在8大分區輪番演出，並可集點換禮物，看越多場換的禮物就越好，歡迎參加。

王惠美說，縣府為了讓年輕朋友敢婚、願意生孩子，除了生一胎補助3萬元，目前彰化縣已設置5處育兒親子館，彰化縣第一間公設民營托嬰中心也已於去年12月在和美開始營運，0到2歲孩子1個月只要繳費1500元，未來將持續規劃布建達到公設民營托嬰中心16處及育兒親子館13處目標，而自今年起，0至未滿5歲育兒津貼已取消排富資格，自行照顧每名兒童每月可請領 5000 元，送托準公共化保母或托嬰中心，每名兒童每月可請領8500元，希望能夠減輕青年們的負擔。

王惠美也提醒家長們多尊重孩子、聽聽孩子的聲音，今天活動還有玩具交換銀行、鯊魚寶寶見面會、親子趣味競賽等，文德國小學童還擺攤賺畢旅基金，王惠美也為孩子們加油打氣。

文德國小校長李政穎說，兒童節前夕，帶孩子們來販賣自己的手作作品，為自己的畢旅基金而努力，從販售的過程中也學習被拒絕的勇氣、跟人推銷的技巧等，不管銷售結果如何，孩子們從過程中學習到的，這就是最好的教育。