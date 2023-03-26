陳建仁和蔡其昌同時向盧秀燕喊話 提出台中港蓋新式智慧辦公大樓

行政院長陳建仁今天到台中港，出席台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮，立法院副院長蔡其昌向出席的台中市府人員說，希望對方轉達意見給台中市長盧秀燕，將來台中捷運藍線最後一站的台中港站設計時，讓港務公司和捷運站共構，蓋一棟新式智慧型辦公大樓，方便洽公，也可成為台中港新地標，陳建仁現場公開力挺此想法。

立法院副院長蔡其昌今天致詞時表示，他感謝行政院長陳建仁支持，幾周前，他和立委林靜儀與台中所有執政黨立委拜會陳建仁院長，他說台中港務公司基地很大，建築物老舊，港要運維需要許多相關單位，包括農委會、法務部和海委會，各單位都在找或蓋廳舍。

他說台中捷運藍線最後一站在台中港，今天台中市府也有代表人員在場，他先說抱歉，市長盧秀燕沒有機會詢問在地立委意見，他只能藉今天場合說，希望台中市府人員轉達給盧秀燕市長，他主張捷運藍線最後一站，港務公司應該和捷運站共構發展，蓋一棟新形態，智慧型辦公大樓，讓港務公司以全新面貌出現。

蔡其昌表示，政府相關機構整合在同一棟大樓，民眾要洽公時，只要在一棟大樓內就可解決，蓋好的新式智慧型辦公大樓，也將成為台中港地標，預組裝和運維的國外公司如果欠辦公大樓，也可在新式智慧大樓內滿足，捷運站就在大樓內，港區整體發展，台中港再度提升，對未來台中捷運的運量幫忙，都是全贏。

蔡其昌說，他提此計畫，行政院長陳建仁和交通部長王國材都大表支持，認為這是好的想法，但是捷運站設計權力在市政府，他希望台中市府可以考量這項建議，只要屬於中央配合部分，他和立委林靜儀都會全力支持，設計上請市府考慮此計畫，讓台中港成為未來風力發電的大港，國際商務大港，這是台中市民和海線人共同期待。

行政院長陳建仁當場說支持蔡其昌，他表示，中央和地方政府的合作很重要，他希望今天在場的台中市府人員，回去向盧秀燕市長報告，如何讓台中港務公司在台中捷運藍線最後一站共構，成為最美麗的建築，各單位都能集合在捷運終點站大樓內，他相信將是很美麗的圖像。