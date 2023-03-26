豐原慈濟宮百年大醮日期今請示媽祖 訂明年11月24日

台中豐原慈濟宮籌辦20年一度的百年大醮，今天舉行擇日大典，擲筊請示媽祖後，訂在明年11月24日起至11月30日舉行。

今天的擇日大典由慈濟宮主委陳誌鋒擲筊請示舉辦日期，天上聖母賜允三聖杯，訂於民國113年國曆11月24日起至11月30日舉行，立委江啟臣、台中市議員張瀞分、宮廟代表、企業社團、多位里長及地方仕紳等300多人到場見證，現場展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及及相關文物。

豐原慈濟宮建廟300年，是豐原地區居民信仰中心，已連續3年舉辦媽祖下鄉行遶境行遍豐原全境36里，這是民國113年(甲辰年)百年建醮大典隆盛序幕，廟方今天舉行「歲次甲辰年 祈安五朝清醮 祝告上蒼擇日大典」。

陳誌鋒率全體委監，虔誠擲筊請示媽祖，獲三聖杯允示，確定為期7天的百年大醮日期是民國113年國曆11月24日起至11月30日，慈濟宮主委陳誌鋒及常務監察鄭文鑫再將定日字榜張貼於慈濟宮布告欄，象徵甲辰年祈安五朝清醮大典正式啟動。

陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，以及酬謝天地之恩佑、神鬼之扶持。

陳誌鋒說，根據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動，民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，陸續於民國73年舉行慶成祈安三獻醮及民國93年所舉辦三獻醮；時隔近20年後，將於甲辰年舉辦百年大醮，並以更高規格之五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀圓事求成。