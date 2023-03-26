民眾提前掃墓又遇雨 彰化市大埔路湧現車潮造成塞車

今年清明節從4月1日至5日為期5天連假，很多民眾打算出遊，因此提前掃墓，今天彰化縣很多公墓及納骨塔湧來掃墓民眾，加上上午下著細雨，造成周邊道路車流量甚大，尤其是彰化市納骨塔前的大埔路，即出現堵車狀況，由警方派員疏導，到中午才逐漸紓解。

為維護清明掃墓期間的交通，彰化縣警察局提前在連假前，從昨天及今天即開始，針對全縣主要10個大型公墓規劃警力，實施交通疏導，從4月1日起，針對彰化市第2公墓、芬園鄉第3公墓、永靖鄉永南公墓、鹿港鎮第1及5公墓、福興鄉第15公墓、伸港鄉第1公墓、田中鎮第5及第7公墓、社頭鄉第6公墓，警方從上午8時到下午4時均在周邊道路實施交通管制，並派員引導。

其餘各公墓及掃墓地區，雖無實施管制，均有編排機動警力加強交通疏導，並提醒民眾勿於周邊道路並排停車。彰化市第一及第二納骨塔昨天及今天更湧來大批掃墓民眾，從大埔截水溝兩側道路、大埔路湧現的車流，從上午9時大埔路就出現壅塞，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解，預期清明連假會再有幾波車潮， 警方呼籲民眾盡量提前掃墓，避免塞車。

彰化縣環保局也呼籲民眾，在祭祖掃墓時，為降低空氣汙染並保障民眾生命財產安全，除金紙減量外，彰化縣縣環保局也與各鄉鎮市公所配合辦理紙錢集中燃燒，環保局持續推動環保祭祖、友善環境等觀念，包括以糧(功)代金、以花代香、雙手祭拜或採用網路祭祀等方式，民眾可利用內政部「全國殯葬資訊入口網」(https://mort.moi.gov.tw/)的線上追思系統在家遙祭，只要心誠則靈，同樣可達到祭祖目的。

消防局也針對傳統公墓處所或發生火災頻率較高的墓區，設有無人水袋宣導站提供小水袋，供民眾於用火後澆熄火源以防止延燒雜草產生危害，並利用遙控無人機到易發生火警的公墓實施遙控無人機廣播宣導，並俯瞰公墓是否具可能引發火災的因子或火源，可在初期立即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。