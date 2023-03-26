南投魚池大雁村陷缺水危機 設環狀供水系統改善

南投魚池大雁村澀水社區一帶因地處偏遠，自來水管線設置不易，過去仰賴井水，但因支應地方的古井水量逐年減少，導致70戶人家民生用水陷入缺水危機，居民陳情，縣府允諾斥資300萬元架設簡易自來水，透過環狀供水改善用水問題。

縣府指出，大雁村金天宮是當地信仰中心，但該宮廟與澀水社區住戶因地處偏遠，長年未設置自來水系統，約70戶居民仰賴當地一口古井支應用水，但井水量逐年減少，古井地主為此限制用水量，使得當地民生用水捉襟見肘，陷入缺水危機。

「地方用水不穩，嚴重影響生活。」當地陳姓居民說，當地除了一般住家，也因生態環境幽靜，有澀水森林步道、鄰近日月潭風景區等，餐廳民宿也不少，卻連自來水都沒有，居民常因枯水期或地主限制用水，感到很困擾，而傷透腦筋。

當地居民為此向縣議員謝明謀陳情，謝為解決地方用水問題，近年著手覓地找水源替代，他表示，經與公所合作，已在澀水上游的新城村郊山鑿井取水，並於去年完成，但現階段沒有管線系統將井水引入社區，因此與縣府反映溝通協助解決。

經縣府會勘規畫，評估將斥資300萬元興設環狀供水系統，其中包含2500米長環繞社區的簡易自來水管路及30噸不鏽鋼蓄水塔、加壓馬達等設施，徹底解決當地民生用水問題，完工後將交由當地簡易自來水管理委員會接手管理營運。