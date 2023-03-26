向老戰車敬禮 送走彰化市金馬公園2輛M41臨行依依

台灣早期公園常展示除役的戰機及戰車等，很受兒童及懷舊民眾歡迎，但隨著公園規畫觀念的改變，反而不符合需求，彰化市公所為辦理金馬公園的二期改造工程，就把公園內展示多年的戰車移走，容納更多共融式遊具，今天在金馬公園為兩輛M41戰車送行活動，仍讓許多冒雨參與的親子依依不捨。

彰化市金馬公園遊具設施老舊、破損嚴重，使用空間分散，彰化市公所向中央及彰化縣政府爭取經費分期改善，第一期以467萬元改善外圈步道及園區草皮，去年6月完工，第二期經費1300萬元近日動工，辦理兒童遊具、廣場鋪面等設施改善，預定今年12月完工啟用，改善後的金馬公園將體健、市集及表演空間融入使用者需求，蛻變成為休憩、運動與交流分享空間。

市長林世賢說，金馬公園第二期改善工程項目，將現有水池打除整平為廣場、建置環狀步道系統、增設林間跳舞區，並且設計彰化市的第一座編織網特色遊戲場，未來完工後，將成為繼三民路兒童公園、彰化市第二個適合三代同堂及各年齡層都可使用的共融式公園。

金馬公園內展示的兩輛退役M41戰車，很受懷舊民眾及兒童的喜歡，常拍照留念。不過，林世賢說，由於戰車占用空間甚大，而且鏽蝕嚴重，若兒童攀爬容易受傷，加上附近居民反映有民眾對著如廁，影響環境衛生，因此為配合金馬路二期工程規畫，預計於3月底繳回國防部。