影／我愛大甲媽路跑風雨無阻 顏清標：大甲媽是雨水媽帶來雨水
我愛大甲媽，「有 Run 有 Bobi路跑」活動今天在鎮瀾宮前起跑，2000多人風雨無阻參加，鎮瀾宮董事長顏清標說，大甲媽是雨水媽，最近缺水，剛好帶來雨水。
大甲媽國際觀光文化節系列活動陸續展開，大甲媽 Bobi Run今天早上6點30分在鎮瀾宮前廣場舉行，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤和董監事帶跑友們做活力熱身操，今年3月除了瘋媽祖，世界經典棒球賽也很熱，今天邀台中成棒隊一起加入Bobi Run路跑，延續全民運動熱潮。
顏清標對路跑選手們說，大甲媽是雨水媽，下月21日晚上起駕遶境，最近各地缺水，大甲媽剛好帶來雨水，讓大家歡喜；今天路跑在鳴笛聲中起跑，由媽祖前導車引領著跑友們跑10公里。
路跑活動設置10公里路線，從大甲鎮瀾宮出發，到鐵砧山登上山頂後，再折返下山，讓跑友都能在短程路跑的過程裡，挑戰自我。
主辦單位考量多數參加者是親子一起報名，貼心設置接駁車，跑友可以視自身的狀況搭乘，鐵砧山上也有設置闖關遊戲，跑友們可以享受邊跑邊玩的樂趣；10公里完跑後還可獲得大甲媽完跑鑰匙圈。
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