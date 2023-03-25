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南投縣降雨 商家盼雨水灌滿日月潭

中央社／ 南投縣25日電

中央氣象局今晚針對台北市等13縣市發布大雨特報，南投縣從晚上7時開始下雨，日月潭商家指出，希望雨水灌滿日月潭；彰化縣部分鄉鎮晚上也下雨，有民眾說，希望雨勢大一點。

中央氣象局晚上發布大雨特報，氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明天，中部以北地區局部大雨發生機率高。

受對流雲系影響，南投縣晚上7時開始下雨，部分鄉鎮雨勢大，民眾拿手機拍下雨景，貼上臉書（FACEBOOK）分享；埔里鎮有民眾聽到打雷聲，日月潭有商家直呼好久沒看到下雨，希望雨水灌滿日月潭。

根據中央氣象局網站資料，南投縣仁愛鄉萬大發電廠氣象站測得今日累積雨量14毫米為全縣最多，設在南投鹿谷鄉的觀測站，累積雨量有7.5毫米，水里累積雨量6.5毫米。

至於彰化縣部分鄉鎮晚上也下雨，但雨勢不如南投縣，氣象局設在彰化縣的觀測站，測得今日累積雨量都不到5毫米；有民眾在臉書留言說，雨勢雖不大，但還是要感謝老天爺，也希望接下來的幾天，雨勢能大一點。

氣象局 南投

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