慈濟志工為百歲榮民暖壽 「爹娘都不在了，不回去了」

「祝你生日快樂…。」歌聲在王姓榮民家中響起，10多名彰化慈濟志工送上生日蛋糕、壽桃等生日禮物，恭喜他嵩壽106歲。閒談起千里之外的家鄉甘肅省，王姓榮民搖搖手說「爹娘都不在，誰也不認得誰，不回去了。」台灣是他終老的唯一選擇。

彰化慈濟志工從2021年起執行社區「安美專案」關懷獨老，希望透過關懷與陪伴獨老，希望讓高齡長輩能感受到人間依舊有情、社區依然有愛。王姓榮民4月1日即將年滿106歲，今天慈濟志工當他的家人，捧著大蛋糕，帶著蘋果和橘子、壽桃、麵線與慈濟福袋到田中鎮為他暖壽。

王姓榮民沒住田中榮家，選擇搬出來獨居，生性靦腆的他在慈濟志工圍繞下唱歌和祝賀，笑得既羞澀又燦爛。跟隨國軍來台後就沒回去甘肅老家，今天談起家鄉，他說「爹娘都不在了，誰也不認得誰，不回去了！」慈濟志工感受到王姓榮民晚年孤身一人，沒抱怨或哀歎，反而自在知足。

慈濟志工關懷他的生活，他住處用隔板隔出客廳和臥室，平日外出散步看到可回收資源就撿回家，放在門口大黑色塑膠袋內，只要一裝滿即送給有需要的人去賣，王姓榮民說，他就一個人，「走了什麼都帶不走，不用太多雜物，用不上的就不要花錢去買，現在這樣簡簡單單的，很好。」

慈濟訪視志工葉麗英表示，王姓榮民為人和善，鄰里關係融洽，每次她去探視都會帶自己手做點心給王姓榮民享用。