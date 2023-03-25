台中百年老宅化身偏鄉兒童、兒癌病童夢想屋

嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社，在台中市南屯區百年老宅「植居心靈藝術空間」舉辦的「超越昨天的自己」心靈彩繪創作展今天開幕，展出50幅偏鄉和平區松鶴部落德芙蘭小學學童、中山附醫兒癌病房「床邊教室」病童畫出心中夢想，吸引民眾參觀。

開幕活動今天下午登場，在德芙蘭小學學童小提琴演奏、舞蹈中揭開序幕。畫展中，二年級劉姓學童想要變身大老虎，保護森林裡小動物，也有的學生夢想當警察、醫護、太空人、開心果先生等，也有病童想要在醫院外把想吃的美食一次吃完。

台中市教育局長蔣偉民代表市長盧秀燕出席時說，盧秀燕重視偏鄉及弱勢孩童的學習，希望透過這次畫展，讓社會大眾關注部落孩童與癌症病童渴望的幸福，也期待有更多的善心人士透過公益實踐，攜手讓孩子能在美與善的祝福裡開花結果。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，成立基金會的初衷是為弱勢學童拓展學習視野，建立自信的舞台，基金會公益課輔平台成立十年來，資助逾5989名孩童，感謝台中西北扶輪社多年來與基金會攜手傳遞溫暖，他把建築基地百年老宅買下，經結構補強、重新整理為可以承載弱勢學童天馬行空、發揮想像的築夢舞台。