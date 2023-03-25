聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨來了！台中傍晚多處降雨 集水區僅陣雨水量挹注不大
南部水情嚴峻，中部地區自年初至今，未出現較大雨勢，日前，台中水情也由藍轉綠燈，今天下午台中市多處下起陣雨，德基水庫集水區也有下雨，但因雨勢未能持續，水量挹注不大。
南部水情嚴峻，中部地區日前水情燈號也由藍燈正常轉為綠燈提醒，前年，中部地區面臨百年大旱危機，實施供五停二的供水措施，民眾對於限水警訊，餘悸猶存，面對今年水情狀況，許多市民十分擔憂。
台中地區今天上午晴空萬里，傍晚時分，台中市區、山區都降下陣雨，但雨勢未能持續。大甲溪發電廠廠長劉演鎮接受中央社記者電訪表示，德基水庫附近下午也有降雨，但雨勢未能延續，對水庫水量挹注不大，目前德基水庫的蓄水量有55.23%，會配合水源調配狀況，來發電放水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言