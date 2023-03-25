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雨來了！台中傍晚多處降雨 集水區僅陣雨水量挹注不大

中央社／ 台中25日電
今天下午台中市多處下起陣雨，德基水庫集水區也有下雨，但因雨勢未能持續，水量挹注不大。 情境示意圖。圖／Ingimage
今天下午台中市多處下起陣雨，德基水庫集水區也有下雨，但因雨勢未能持續，水量挹注不大。 情境示意圖。圖／Ingimage

南部水情嚴峻，中部地區自年初至今，未出現較大雨勢，日前，台中水情也由藍轉綠燈，今天下午台中市多處下起陣雨，德基水庫集水區也有下雨，但因雨勢未能持續，水量挹注不大。

南部水情嚴峻，中部地區日前水情燈號也由藍燈正常轉為綠燈提醒，前年，中部地區面臨百年大旱危機，實施供五停二的供水措施，民眾對於限水警訊，餘悸猶存，面對今年水情狀況，許多市民十分擔憂。

台中地區今天上午晴空萬里，傍晚時分，台中市區、山區都降下陣雨，但雨勢未能持續。大甲溪發電廠廠長劉演鎮接受中央社記者電訪表示，德基水庫附近下午也有降雨，但雨勢未能延續，對水庫水量挹注不大，目前德基水庫的蓄水量有55.23%，會配合水源調配狀況，來發電放水。

水庫 台中市

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