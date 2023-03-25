田中長照衛福大樓掰了市場 搬到南田中更安全

先前消息傳出彰化縣有3鄉鎮沒長照衛福大樓，其實是4鄉鎮。永靖鄉有善心人士願捐地，縣政府在田中鎮找到可用土地，目前僅剩埔鹽鄉和大村鄉沒著落；兩鄉公所都表示，會想辦法找出合適用地。

彰化縣26鄉鎮市，原本田中鎮、永靖鄉、埔鹽鄉、大村鄉沒長照衛福大樓，永靖鄉日前傳出好消息，王姓善心地方人士願捐地興建，鄉公所查閱地目是甲級建築用地，不需變更地目，現在辦理過戶中。田中鎮的也有進展，縣政府盤點縣有地，認為位在田中警分局旁邊的機關事業用地頗理想。

彰化縣衛生局指出，田中警分局座落的中州段土地使用分區屬特定農業區特定，目的事業用地，總面積7419.5坪，田中警分局使用約5300.5坪，剩餘面積2119坪，初步評估長照衛福大樓約需1200坪，無論面積和地點都頗理想。

縣政府和衛生局規畫田中鎮長照衛福大樓，除了一般的社福服務，還設置失智據點、失智日間照護中心、住宿型機構，落成啟用後鄰近鄉鎮的初期失智長者可到這裡「上學」，讓民眾放心托老，至於興建層樓等細節有待近日內勘察後再討論。

田中鎮公所先前爭取長照衛福大樓與第一市場合建，因地方民眾反對，要求市場專地專用，縣政府尊重民意另覓田中警分局旁土地興建，所以原來中央補助2.25億元蓋長照衛福大樓的經費也跟著到新地點，縣長王惠美今天承諾會協助田中鎮公所爭取經費改建第一市場。

大村鄉沒長照衛福大樓，鄉公所積極爭取並盤點土地，有些用地雖好但屬私有地，縣政府表明沒足夠經費徵收民地，大村鄉獲正新輪胎創辦人羅結夫婦遺愛遺產稅總數逾20億元，縣政府盼鄉公所自行規畫取得用地。