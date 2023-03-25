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田中長照衛福大樓掰了市場 搬到南田中更安全

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中第一市場就地改建案當初結合長照衛福大樓，中央爽快補助，如今沒長照衛福大樓，縣政府允諾協助鎮公所爭取經費改建市場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中第一市場就地改建案當初結合長照衛福大樓，中央爽快補助，如今沒長照衛福大樓，縣政府允諾協助鎮公所爭取經費改建市場。記者簡慧珍／攝影

先前消息傳出彰化縣有3鄉鎮沒長照衛福大樓，其實是4鄉鎮。永靖鄉有善心人士願捐地，縣政府在田中鎮找到可用土地，目前僅剩埔鹽鄉和大村鄉沒著落；兩鄉公所都表示，會想辦法找出合適用地。

彰化縣26鄉鎮市，原本田中鎮、永靖鄉、埔鹽鄉、大村鄉沒長照衛福大樓，永靖鄉日前傳出好消息，王姓善心地方人士願捐地興建，鄉公所查閱地目是甲級建築用地，不需變更地目，現在辦理過戶中。田中鎮的也有進展，縣政府盤點縣有地，認為位在田中警分局旁邊的機關事業用地頗理想。

彰化縣衛生局指出，田中警分局座落的中州段土地使用分區屬特定農業區特定，目的事業用地，總面積7419.5坪，田中警分局使用約5300.5坪，剩餘面積2119坪，初步評估長照衛福大樓約需1200坪，無論面積和地點都頗理想。

縣政府和衛生局規畫田中鎮長照衛福大樓，除了一般的社福服務，還設置失智據點、失智日間照護中心、住宿型機構，落成啟用後鄰近鄉鎮的初期失智長者可到這裡「上學」，讓民眾放心托老，至於興建層樓等細節有待近日內勘察後再討論。

田中鎮公所先前爭取長照衛福大樓與第一市場合建，因地方民眾反對，要求市場專地專用，縣政府尊重民意另覓田中警分局旁土地興建，所以原來中央補助2.25億元蓋長照衛福大樓的經費也跟著到新地點，縣長王惠美今天承諾會協助田中鎮公所爭取經費改建第一市場。

大村鄉沒長照衛福大樓，鄉公所積極爭取並盤點土地，有些用地雖好但屬私有地，縣政府表明沒足夠經費徵收民地，大村鄉獲正新輪胎創辦人羅結夫婦遺愛遺產稅總數逾20億元，縣政府盼鄉公所自行規畫取得用地。

埔鹽鄉公所獲悉田中鎮、永靖鄉的長照衛福大樓有著落，大村鄉積極爭取中；埔鹽鄉長許文萍表示，鄉公所為支付積欠台電「黑路燈」的電費加利息3900多萬元，鄉有地被查封拍賣一空，現在鄉公所只能絞盡腦汁想辦法處理沒地興建長照衛福大樓的難題。

彰化縣政府和衛生局將在田中警分局旁興建長照衛福大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和衛生局將在田中警分局旁興建長照衛福大樓。記者簡慧珍／攝影

長照 衛生局

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