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等無雨水！南投8百多公頃茶樹乾枯 茶農嘆：春茶整個烏有

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投山區缺水灌溉茶樹乾枯死亡，茶葉一碰就碎，讓農民心頭滴血。圖／南投縣政府提供
南投山區缺水灌溉茶樹乾枯死亡，茶葉一碰就碎，讓農民心頭滴血。圖／南投縣政府提供

南投數月乾旱無雨，農作物枯萎災損嚴重，南投縣政府今天統計，全縣受損面積達989.90公頃，以茶葉844.4公頃最嚴重，縣政府啟動乾旱災損查報，將向中央爭取，將全縣列入農業天然災害現金救助對象，彌補受災農友損失。

竹山茶農林其發說，他在泉州竂山區種植6分地茶園整片枯黃，春茶「整個烏有」了，原本預估有15萬元收益，現在整片茶園要翻耕重植，血本無歸，希望政府能重視旱災的嚴重，提供現金救助等措施，協助農民度過難關。

南投縣政府秘書林孟麗今天勘災，她說，南投茶葉種植面積6500公頃占了全台5成3，產量更達5成，這次受嚴重乾旱影響，竹山很多茶園都受災，茶農就算拚命灌溉噴水，只能保住茶樹不枯死，根本全無收成」，不少茶園只剩枯葉一捏就碎，連復耕都困難。

南投縣長許淑華除要求農業處加快勘查災損，爭取天然災害現金救助等補助；也呼籲中央正視今年大旱災，檢討農作灌溉強化及旱災應變作為，以後才能及早預防因應，避免農友血本無歸。

縣府農業處統計，茶葉植株受災面積844.40公頃，以仁愛鄉、竹山鎮各300公頃、鹿谷鄉200公頃最嚴重。另外，竹筍受災23公頃、香蕉17.5公頃、青梅86.公頃、其他作物15公頃。

農業處農發科長曾銀位說，茶葉災損使竹山、鹿谷、名間、南投、信義、仁愛、魚池等各大茶區損失慘重，減收率達六到七成，已經啟動災損查報，並會同農糧署中區分署、茶改場現勘，預計在4個工作天完成。

茶改場凍頂工作站長林儒宏指出，茶葉旱災的受損程度比2021年的大旱還要嚴重，很多茶園因水源有限，導致春茶減收只剩2到4成，至少會延後10到14天才能採收，甚至要等到夏茶才能有收成。

南投入冬無雨，山區茶樹大面積乾枯，春茶產量狂掉8成。圖／南投縣政府提供
南投入冬無雨，山區茶樹大面積乾枯，春茶產量狂掉8成。圖／南投縣政府提供
南投入冬無雨，山區茶樹大面積乾枯，縣府今天勘災，爭取全縣列入天然災害現金救助。圖／南投縣政府提供
南投入冬無雨，山區茶樹大面積乾枯，縣府今天勘災，爭取全縣列入天然災害現金救助。圖／南投縣政府提供

災損 茶葉

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