影／單人小艇馬力全開 日月潭擱淺遊艇奮鬥半天終脫困

因為日月潭水位大降，昨天傍晚擱淺在大竹湖水域的遊艇，上午遊艇業者設法拖離，幸好水位略有上升，在一艘動力小艇以繩索協助牽引，遊艇經過數次嘗試，船身終於脫離潭底汙泥，在上午10點多成功脫困 。

南投縣魚池鄉農會理事長劉啟行說，日月潭因為缺水，水位降低太多，加上日月潭水庫淤泥的沉積，讓過去正常的航線上，也造成擱淺，還好船長處置得宜，第一時間馬上運用小艇接駁到其他遊艇，遊客平安。除了乾旱缺水外，日月潭淤積嚴重，也應加強清淤，免得淤泥越積越高，影響船隻航行安全。

日月潭因為乾旱，從滿水位大降7公尺，玄光碼頭引橋浮排因此懸空、封閉，昨天傍晚一艘遊艇搭載20多名遊客，也在九蛙疊像附近大竹湖水域擱淺。

日管處副處長廖錫標說，日月潭因為水力發電，白天尖峰時間放水發電，晚上離峰時間會將水重新抽回潭區，因此每天水位會有落差。最近乾旱缺水，日管處也加強派員掌握船班航線水文狀況，水社、伊達邵等四個碼頭固定航線水位都夠深，不會影響船隻航行。

昨天這艘遊艇因為屬包船，航線靠近大竹湖水域意外擱淺，日管處已要求遊艇業者，沿著固定船班航線行駛，已確保航行安全。

劉啟行說，上午遊艇業者派員設法脫離擱淺遊艇，由一艘動力小艇以繩索，協助牽引遊艇，經過幾次嘗試，小艇馬力全開，終於將擱淺遊艇脫離潭底汙泥，上午10點多順利脫困。