台中「夏田路」雙轎車撞「下田」 民代爭取設紅綠燈

台中市大里區夏田里夏田路、頂厝路口，交通事故頻傳，路旁住家圍牆、鐵柵被撞，還發生二輛轎車互撞雙雙「下田」（撞進稻田），市議員李天生、夏田里里長曾盛琪昨爭取裝設紅綠燈。台中市交通局說，納入評估。

曾盛琪說，夏田路因前方為環中路高架陸橋，下坡路段形成險降坡，往來車輛行車快速，加上頂厝路口住家圍牆擋住行車視線，造成車禍頻頻，平均每個月有1到2次，並曾有車輛互撞後撞進稻田，力道可觀，至於路旁住家圍牆及防撞鐵柵，也被撞得破損彎曲，慘不忍賭。

地方民眾反映，目前雖然裝設有閃黃燈，不過往來汽機車車速快，又不遵守「停聽看」交通規定，造成車禍事件頻頻，並且嚴重威脅附近住戶安全，大家一致要求改裝設紅綠燈，防止意外事件。

台中市交通局表示，大里區夏田路頂厝路口目前已設置閃光號誌、反射鏡、停止線、行穿線、慢標字及減速標線等設施，交通局將納入評估，再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性，並呼籲用路人行經路口應減速慢行，以維護交通安全。