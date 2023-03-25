聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「夏田路」雙轎車撞「下田」 民代爭取設紅綠燈
台中市大里區夏田里夏田路、頂厝路口，交通事故頻傳，路旁住家圍牆、鐵柵被撞，還發生二輛轎車互撞雙雙「下田」（撞進稻田），市議員李天生、夏田里里長曾盛琪昨爭取裝設紅綠燈。台中市交通局說，納入評估。
曾盛琪說，夏田路因前方為環中路高架陸橋，下坡路段形成險降坡，往來車輛行車快速，加上頂厝路口住家圍牆擋住行車視線，造成車禍頻頻，平均每個月有1到2次，並曾有車輛互撞後撞進稻田，力道可觀，至於路旁住家圍牆及防撞鐵柵，也被撞得破損彎曲，慘不忍賭。
地方民眾反映，目前雖然裝設有閃黃燈，不過往來汽機車車速快，又不遵守「停聽看」交通規定，造成車禍事件頻頻，並且嚴重威脅附近住戶安全，大家一致要求改裝設紅綠燈，防止意外事件。
台中市交通局表示，大里區夏田路頂厝路口目前已設置閃光號誌、反射鏡、停止線、行穿線、慢標字及減速標線等設施，交通局將納入評估，再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性，並呼籲用路人行經路口應減速慢行，以維護交通安全。
李天生建議，該處雖然交通流量不大，但是交通事故頻繁，嚴重影響地方安全，政府施政應以民意為依歸，他將持續關切追蹤本案，希望早日完成設置，確保交通安全，減少民眾傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言