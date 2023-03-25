疑為看九蛙 日月潭水位降載客遊艇卡淤泥擱淺

一艘遊艇今天疑載包船客去觀賞日月潭知名景點「九蛙疊像」，不料因水位大幅下降，船隻在九蛙步道出水口附近擱淺，只好請消防隊派救生艇協助接駁，全船約20名旅客平安脫困。

日月潭水庫滿水位748.48公尺，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天水位741.80公尺、蓄水率60.31%；針對乾旱季節水位下降，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處3月8日、16日、今天分階段啟動因應措施，包含拖離或封閉碼頭引橋、浮排等。

日月潭水位下降，潭區知名景點「九蛙疊像」早已全部露出，不料一艘遊艇疑似為載客靠近觀賞「九蛙疊像」而不慎在附近水域擱淺，由於船底被淤泥卡住，這艘遊艇進退不得，業者通知另一艘遊艇來接駁船客，也因吃水深度無法靠近，最後只好請消防隊協助接駁。

南投縣消防局接獲請求，派遣小型橡皮艇靠近擱淺遊艇，陸續接駁遊客到業者派來的遊艇，全船約20名遊客順利離開，無人受傷，擱淺的遊艇仍卡住；日月潭為水力發電水庫，由於水力抽蓄發電，水位一天內會有升降落差，因此，這艘遊艇需待水位回升才有可能拖出。

據了解，遊艇擱淺位置非屬班船固定航線，因此不排除是包船載客前往指定地點，待日月潭國家風景區管理處進一步釐清；日管處今天深夜表示，消防單位傍晚接獲通報指出，一艘船隻擱淺在九蛙步道出水口附近，受困船隻疑為包船服務，船上搭載約20名外籍旅客。

日管處表示，經日月潭消防分隊派遣巡邏救生艇趕往救援，船上旅客都平安、順利脫困；管理處已通知遊艇公會轉知公會成員、遊艇業者，因水位下降應盡量航行班船航線，避免擱淺，明天也將派員到船隻位置了解現況及擱淺原因，提醒業者避開此水域。