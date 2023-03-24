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觀賞「月掩金星」天文奇景 王惠美帶領學生當追星族

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影

錯過再等40年的「月掩金星」天文奇景，今晚7點52分出現，彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。 王惠美希望觀星的孩子能有更開闊的視野，更勇於探索未知的世界。

王惠美說，「月掩金星」天文奇景如果錯過，就要再等40年，因此特別商請學校校長、老師們協助，今晚在彰化縣三所天文重點學校彰化藝術高中、北斗國中及南郭國小舉辦觀測活動，現場來了許多大朋友、小朋友，大家一起來追星，看看金星、月亮的互動。

王惠美指出，今晚來到彰化藝術高中，有2種感覺，第一個是視覺上的追星，第二個是聽覺上，聆聽國中生的畢業演奏，在在顯示在校長老師們的帶領之下，學生們允文允武，都非常優秀，平時讓孩子們能夠多元學習，也希望透過引導讓更多人對於天文科學有更深入了解，產生興趣，進而有更多知識的增長。

教育處表示，彰化縣政府透過這次天文教育的機會，推動科學教育普及化、生活化，藉由觀測這難得的天文奇景，提升孩子們的天文素養，勇於探索未知的世界。 與會人員還有教育處長蔡金田、彰化藝術高中校長蔣秉芳、彰化藝術高中家長會長曾裕祿等人與會。

彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與彰化藝術高中師生及民眾，一起當「追星族」，觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。記者劉明岩／攝影

王惠美 奇景

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